Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic debutta vincendo senza brillare contro Corentin Moutet : Novak Djokovic non brilla, ma supera il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy, superando in due set il padrone di casa Corentin Moutet, ventenne numero 97 del mondo, per 7-6 (3) 6-4. Il francese può lamentare il fatto di aver mancato due set point nel primo parziale. Per il serbo, al quale il numero 1 del mondo sarà sottratto da Rafael Nadal da lunedì perché, dopo questo torneo, l’ATP toglie i punti sia di Parigi-Bercy che ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic debutta vincendo senza brillare contro Corentin Moutet : Novak Djokovic non brilla, ma supera il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy, superando in due set il padrone di casa Corentin Moutet, ventenne numero 97 del mondo, per 7-6(3) 6-4. Il francese può lamentare il fatto di aver mancato due set point nel primo parziale. Per il serbo, al quale il numero 1 del mondo sarà sottratto da Rafael Nadal da lunedì perché, dopo questo torneo, l’ATP toglie i punti sia di Parigi-Bercy che ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...

LIVE Berrettini-Tsonga - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : partita quasi decisiva verso le Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP Finals SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI Il programma di Berrettini-Tsonga – Il ranking di Matteo Berrettini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Jo-Wilfried Tsonga, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Sull’hard francese, l’azzurro si gioca le sue carte ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle ATP Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 3-6 - finiscono i sogni di Finals per il ligure : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Finisce qui la stagione ATP di Fabio Fognini, che non parteciperà alle Finals di Londra. Adesso il ligure si preparerà al meglio per la Coppa Davis. Sarà Denis Shapovalov ad affrontare Alexander Zverev negli ottavi di finale. 3-6 FINISCE QUI! Errore di rovescio di Fognini. 30-40 Match point per Shapovalov, che è fortunatissimo a colpire ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 3-4 - il canadese avanti subito di un break nel 3° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Match point per Shapovalov, che è fortunatissimo a colpire il nastro con il rovescio. 30-30 Shapovalov stecca la risposta. 15-30 Doppio fallo di Fognini. 15-15 Bel vincente di rovescio di Shapovalov. 3-5 Prima esterna e poi dritto lungolinea. Scherma perfetto di Shapovalov. Ora Fognini serve per restare nel match. 40-30 Doppio fallo di Shapovalov. 40-15 Sul nastro il dritto del ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 0-1 - il canadese avanti subito di un break nel 3° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Arriva subito il break per il canadese. 30-40 Palla break per Shapovalov. 30-30 In corridoio un comodo rovescio di Fognini. 30-15 Ace di Fognini. 15-15 Il ligure mette lungo il dritto. 15-0 Ottimo punto vinto da Fognini. 3-6 SECONDO SET PER SHAPOVALOV! Dritto vincente del canadese. Si va al terzo. 40-30 Shapovalov mette in corridoio il dritto. 40-15 Ace esterno del canadese. Due set ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 2-5 - il canadese avanti di un break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Perfetta questa volta la volèe del canadese. 0-15 Non passa la volèe di Shapovalov. 3-5 Buon game di Fognini, che ora ha l’ultima speranza di break per restare nel set. 40-15 Altro errore di Shapovalov. 30-15 Sbaglia con il dritto il canadese. 2-5 Niente da fare per Fognini. Altro game facile per Shapovalov. 40-0 Scappa via la risposta di Fabio. 30-0 Fognini non riesce a trovare il ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 1-4 - il canadese avanti di un break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Non si gioca sul servizio del canadese. 40-0 Altro ace di Shapovalov. 30-0 Ottima prima esterna del canadese. 1-3 Fognini stecca con il dritto e c’è il break per Shapovalov. 30-40 Perfetto schema servizio-dritto per Fognini. 15-40 Ci sono due palle break per il canadese. 15-30 Shapovalov spara la risposta lunghissima. 0-30 Lungo il back di Fognini. Momento complicato. 1-2 Game vinto ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 - il ligure conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 primo SET FOGNINI! Ancora un vincente con il contropiede di dritto per il ligure. 40-15 Fognini sfonda con il dritto e si prende due set point. 30-15 Bel passante di Shapovalov e Fognini non riesce a controllare la volèe. 30-0 Ottima prima di Fognini. 5-3 Game a zero per Shapovalov, ma Fognini ora serve per il primo set. 40-0 Servizio vincente del canadese. 30-0 Ace di Shapovalov. 5-2 ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 5-2 - il ligure è avanti di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Fognini lascia fermo Shapovalov con il rovescio incrociato. 40-0 Lungo il recupero di dritto di Shapovalov. 30-0 Shapovalov affossa il dritto in rete. 4-2 NUOVO break! Shapovalov è costretto a giocare una volèe difensiva e alla fine Fognini sfonda con il dritto. 30-40 Spettacolare passante in corsa in allungo di Fognini. 30-30 Vincente di dritto di Fognini. 30-15 Shapovalov sbaglia di ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 3-2 - break del ligure e controbreak immediato del canadese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 immediato controbreak di Shapovalov. 15-40 Lungo il back di rovescio di Fabio. Ci sono due palle break per Shapovalov. 15-30 Fognini stecca con il dritto. 15-15 Rovescio incrociato vincente di Shapovalov. 3-1 C’E’ IL break! Shapovalov sbaglia e Fognini ringrazia. 15-40 Due palle break per Fognini. Doppio fallo di Shapovalov. 15-30 Bellissima accelerazione di Fognini con il ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 1-0 - il ligure va a caccia degli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Shapovalov. 1-0 Errore di Shapovalov e Fognini conquista il primo game. 40-15 Doppio fallo di Fognini. 40-0 Servizio vincente del ligure. 15-0 Il primo punto della partita è di Fognini. COMINCIA LA PARTITA 12.35: Stanno per completare il riscaldamento Fognini e Shapovalov. 12.24: Il match tra Fognini e Shapovalov non comincerà prima delle 12.40. 12.19: Fognini è reduce ...