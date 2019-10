Marracash racconta l' amore con Elodie | ' Un incastro di pianeti meraviglioso'

Marracash racconta Gué Pequeno : 'Cosimo seppellisce il dolore con il lavoro e le serate' : Il prossimo album di Marracash si chiamerà 'Persona' e sarà disponibile in vari formati (CD, vinile e ovviamente digitale) per l'acquisto, ma anche per la fruizione in streaming sulle varie piattaforme disponibili in Italia, Spotify in primis. Il disco è attesissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, dato che, fatta eccezione per la fortunata parentesi di 'Santeria', l'album scritto e realizzato in coppia assieme a Gué Pequeno nel 2016 e ...