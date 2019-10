Marracash | «Il sonno della ragione vota Lega Un album personale per tornare solo Fabio»

Marracash a FqMagazine : “Il sonno della ragione vota Lega - dobbiamo ripartire dalla cultura” : Abbattere il tabù della depressione e dei disturbi mentali, non è cosa facile. Specie in ambito artistico, quando tutti ne parlano sottovoce, ma nessuno lo dichiara. Non è il caso di Marracash, vero nome Fabio Bartolo Rizzo, che ha impiegato tre anni per togliersi la maschera di Marracash e ritornare al suo vero Io. Un percorso non facile, fatto di momenti bui, poi l’aiuto di uno psicoterapeuta e soprattutto della musica. Ecco come nasce ...