Mario Lavezzi festeggia 50 anni di musica con il cofanetto “E la vita bussò” contenente

Mario Lavezzi - 50 anni di musica col cofanetto “E la vita bussò” : Mario Lavezzi festeggia 50 anni di musica d'autore: un traguardo importante per uno degli artisti più stimati del panorama musicale italiano. Una ricca carriera di qualità in ogni campo - costellata di hit e da numerose collaborazioni con i più grandi artisti italiani - che oggi viene celebrata con un cofanetto dal titolo " E la vita bussò", (in uscita per Nar International/Artist First). Pubblicati in un originale box rigido contenente tre ...