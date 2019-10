Marica Pellegrinelli e Charley Vezza | finita? La bufala | gesto della modella

La storia tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è già al capolinea? L’ex moglie di Ramazzotti sarebbe stata mollata dal giovane imprenditore : Il giorno dopo il compleanno delL’ex marito Eros Ramazzotti, che ha festeggiato i suoi primi 56 anni, arriva la notizia che tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza la storia d’amore sarebbe già al capolinea. Sembra che a far terminare il rapporto tra la bella modella ed ex moglie di Ramazzotti e il giovane imprenditore sia stata una foto pubblicata su Instagram dallo stesso Charley Vezza che lo ritrae con altre due bellissime ...

Eros compie gli anni : Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli si dimenticano di lui : Eros Ramazzotti compie gli anni, ma Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker rimangono in silenzio. Il cantante ha festeggiato il suo 56esimo compleanno, a celebrarlo non solo tantissimi fan, ma anche gli amici più cari, come Laura Pausini e la figlia Aurora Ramazzotti. Qualcuno però sembra aver dimenticato il compleanno dell’artista romano. Si tratta di due donne che sono state fondamentali nella sua vita: Michelle Hunziker e Marica ...

Marica Pellegrinelli - è nostalgia : salto al tempo di Eros - ottobre 2014 : Marica Pellegrinelli colta dall’effetto nostalgia. salto al tempo di Eros Ramazzotti, ottobre 2014: la gravidanza di Gabrio Tullio Ed è subito effetto nostalgia: Marica Pellegrinelli, in queste ore, ha fatto un salto nella memoria, pubblicando alcuni scatti del passato, al tempo in cui lei ed Eros Ramazzotti macinavano amore e progetti. Progetti di vita, come […] L'articolo Marica Pellegrinelli, è nostalgia: salto al tempo di Eros, ...

“Incinta di sei mesi…”. Marica Pellegrinelli - la foto nostalgica è emozione pura : In un primo momento i fan hanno sperato che Marica Pellegrinelli tornasse indietro sui suoi passi e ricucisse il rapporto con Eros Ramazzotti. A quanto pare per il loro matrimonio, come successe al cantante precedentemente con Michelle Hunziker, non c’è è alcuna possibilità di ritorno. La loro separazione ha destato molto scalpore, quando dopo molte voci e rumor i due hanno diramato un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine della loro ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza : ecco perché l’amore brucia nell’ombra : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, un amore che brucia nell’ombra: ecco perché la passione tra i due non è vissuta alla luce del sole Non è più un mistero che Marica Pellegrinelli e Charley Vezza facciano coppia. Più misterioso invece il perché i due, nonostante la relazione sia ormai stata scoperchiata, vivano l’amore totalmente nell”ombra’, […] L'articolo Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: ecco perché ...

“Giù le mani”. Marica Pellegrinelli è una furia. Quello che è successo non lo può accettare : Sono giorni difficili per Marica Pellegrinelli, la fine della sua storia con Eros Ramazzotti ha acceso i riflettori sulla modella. Tanti quelli che la spingono a guardare al futuro con fiducia. Pochi, ma che sempre trovano il modo di far sentire la loro voce, quelli che la attaccano. Non è la prima volta che succede, ma la fine del matrimonio con Eros ha amplificato la ‘missione’ di chi passa le proprie giornata ad attaccare gli altri. L’ultimo ...

Eros - Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram : “Non tirate in ballo il mio privato e i miei figli” : Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram e risponde a tono a chi vuole giudicare la sua vita privata e quella dei figli nati dall’amore per Eros Ramazzotti. La modella negli ultimi tempi è finita al centro dei gossip per via del divorzio dal cantante romano. Un addio arrivato dopo dieci anni d’amore, che ha sorpreso i fan e scatenato accese polemiche sui social. Da subito infatti Marica è stata presa di mira dagli haters, accusata ...

Marica Pellegrinelli sbotta sui social : Non tirate in ballo il mio privato e i figli : Dal momento in cui il suo matrimonio con Eros Ramazzotti è giunto al capolinea, Marica Pellegrinelli viene spesso attaccata sui social e, dopo il commento troppo invadente di un hater, la modella ha sbottato. Solita ignorare ogni giudizio troppo violento nei suoi confronti, la Pellegrinelli non se l’è sentita di rimanere ancora in silenzio davanti ad alcuni commenti che toccavano la sua sfera privata e, in particolar modo, i figli. Nasce da ...

Marica Pellegrinelli sbotta e interviene sulla sua vita privata e i figli : Marica Pellegrinelli sbotta e perde la pazienza. L’ex moglie di Eros Ramazzotti inedita: l’intervento sulla sua vita privata e i figli Per la prima volta da quando è naufragato il matrimonio con Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli è intervenuta sulla sua vita privata. E lo ha fatto in modo deciso, netto, senza lasciare spazio di replica. […] L'articolo Marica Pellegrinelli sbotta e interviene sulla sua vita privata e i figli ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - fuga d’amore a Ibiza : Eros è lontano : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono sempre più innamorati. Dopo l’annuncio dell’addio a Eros la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ormai non si nasconde più, lasciandosi andare ad atteggiamenti affettuosi anche in pubblico. Era il 2014 quando Ramazzotti, dopo la fine delle nozze con Michelle Hunziker e un lungo periodo da single, giurò amore eterno a Marica Pellegrinelli. Un matrimonio romantico che ha regalato a ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza ad Ibiza per un weekend d’amore : Amore a gonfie vele per la coppia formata da Marica Pellegrinelli e Charley Vezza che hanno trascorso un weekend d’amore a Ibiza. Dopo l’addio a Eros Ramazzotti, la modella sta vivendo una storia appassionata con un imprenditore che sulla Isla gestisce delle attività. Il prossimo passo sarà la convivenza? “Sembrano due adolescenti alla prima cotta” dicono di loro chi li frequenta. Sono inseparabili. Negli scatti pubblicati dal ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza ad Ibiza per un weekend d’amore : Amore a gonfie vele per la coppia formata da Marica Pellegrinelli e Charley Vezza che hanno trascorso un weekend d’amore a Ibiza. Dopo l’addio a Eros Ramazzotti, la modella sta vivendo una storia appassionata con un imprenditore che sulla Isla gestisce delle attività. Il prossimo passo sarà la convivenza? “Sembrano due adolescenti alla prima cotta” dicono di loro chi li frequenta. Sono inseparabili. Negli scatti pubblicati dal ...

Marica Pellegrinelli in fuga d’amore alle Baleari con Charley : “Sono davvero felice” ha confidato agli amici. E lo si vede. Marica Pellegrinelli ha trascorso un weekend d’amore a Ibiza con il nuovo fidanzato Charley Vezza. Dopo l’addio a Eros Ramazzotti, padre dei suoi due figli, la modella sta vivendo una storia appassionata con un imprenditore che sulla Isla gestisce delle attività. Il prossimo passo sarà la convivenza? “Sembrano due adolescenti alla prima cotta” dicono di loro chi li ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza fuga d’amore alle Baleari : Marica Pellegrinelli ha trascorso un weekend d’amore a Ibiza con il fidanzato Charley Vezza. Dopo l’addio a Eros Ramazzotti, la modella sta vivendo una storia appassionata con un imprenditore che sulla Isla gestisce delle attività. Il prossimo passo sarà la convivenza? “Sembrano due adolescenti alla prima cotta” dicono di loro chi li frequenta. Sono inseparabili. Negli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, Marica e Charley sono ...