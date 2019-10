Marco Mengoni | il doppiaggio mi diverte | farei volentieri un film

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)di nuovo alle prese con il; dopo "Lorax - Il guardiano della foresta" e "Il Re leone" questa volta dà la voce al protagonista di "Klaus", primo lungometraggio d'animazione targato Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 15 novembre. Presentando ila Roma, insieme a Carla Signoris e Francesco Pannofino, anche loro tra i doppiatori della versione italiana, ha rivelato che non gli dispiacerebbe cimentarsi con un ruolo vero e proprio al cinema. "Mifare anche cose diverse da quelle che faccio con la musica, ti ricaricano, trovi input diversi nell'usare per esempio le corde vocali per un personaggio, poi chi lo sa, io sono aperto a tutto, non so se sono capace ma una parte in unlamolto, mi metterei alla prova. Magari con loro" ha scerzato rivolgendosi agli altri due doppiatori. E Carla Signoris, scherzando, ha replicato: ...

mengonimarco : Ora su Apple Podcasts il primo episodio de #IlRiffdiMarcoMengoni con ospite il Sindaco di Milano @BeppeSala! Ascolt… - komorebimay : RT @amaricord: 'Sono giovane lo so, ma penso già a come andrà a finire, seduto su una panchina con l'ansia per le cose che ho da dire' Mar… - Occe64 : RT @annaliapacini: Il sorriso di Marco Mengoni è imbattibile ..oggi alla casa del cinema brillava ..Complimenti per questa nuova avventura… -