Marchisio derubato | la risposta dell’ex juventino è da signori | “se l’unica cosa che

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)durissimo dopo l’aggressione di ieri sera nella sua villa di Vinovo: le parole dell’ex calciatore della Juventus sui social Terribile disavventura per: l’ex calciatore delal Juventus ha subito una rapina nella villa di Vinovo nella serata di ieri. Quattro malviventi hanno puntato la pistola addosso a lui e alla moglie, svaligiandogli casa.è rimasto in silenzio per qualche ora, ricevendo tantissimi messaggi di solidarietà, ma anche terribili parole da parte degli haters, ma pochi minuti fa ha deciso di pubblicare un post sui social: “se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo. Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza“. L'articolo ...

