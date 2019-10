Mara Venier e l' amicizia con Alessia Marcuzzi | Siamo due matte rock! In lei | rivedo

Mara Venier - Alessia Marcuzzi e la loro amicizia : perché sono così legate : Mara Venier e Alessia Marcuzzi, intervistate da Oggi parlano della loro amicizia Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono legate da una grande amicizia. Non a caso, spesso e volentieri, vediamo le due conduttrici insieme magari per condividere una serata o una cena con i rispettivi mariti, come è accaduto qualche tempo fa. Il loro legame […] L'articolo Mara Venier, Alessia Marcuzzi e la loro amicizia: perché sono così legate proviene da Gossip ...

“Non piangere”. Il racconto choc di Lucia Bosè a Domenica In. E Mara Venier le asciuga le lacrime : Un grande ritorno quello di Lucia Bosè a “Domenica In”. Ospite di una super padrona di casa Mara Venier, l’anziana showgirl si è commossa davanti alle telecamere. L’attrice è stata accolta in studio dal brano “L’angelo blu” e non è riuscita a trattenere lacrime di gioia. “Mi sono emozionata, dopo tanti anni… mi commuove l’affetto del pubblico. Mi spiace essere emozionata, ma sono lacrime vere” dice. “Anche la Spagna mi tratta bene, ma l’Italia è ...

Domenica In - ascolti 27 ottobre : Mara Venier sfiora il 18% di share : Mara Venier sfiora il 18% di share: gli ascolti di Domenica In del 27 ottobre Continua a volare Mara Venier con il ritorno della sua Domenica In segnando ogni settimana un successo strepitoso, battendo le soap di Canale 5. Una puntata scoppiettante quella andata in onda il 27 ottobre alimentata dalla simpatia e dalla spontaneità della conduttrice, ma anche dei tanti ospiti che hanno fatto capolino negli studi Fabrizio Frizzi. Gli ascolti di ...

Lucia Bosé si dichiara tradita da Dominguin e Mara Venier reagisce : Gli avrei dato una pizza in faccia : La nuova puntata di Domenica in, il talk show condotto da Mara Venier e trasmesso su Rai 1, ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Lucia Bosé. In apertura della sua ospitata tv, la Bosé è stata accolta dagli applausi scroscianti del pubblico, per via dei quali l'attrice di fama internazionale non è riuscita a trattenere la commozione. Considerata un'icona di bellezza senza tempo, alla stregua di Gina Lollobrigida e Sophia Loren, la Bosé ...

Domenica In - la gaffe di Mara Venier con Teo Teocoli : 'Ti vedevo un po’ duro' : Nella puntata di oggi 27 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha ospitato tanti personaggi interessanti a partire da Orietta Berti, Lucia Bosé fino a Teo Teocoli. Quest'ultimo ha iniziato a raccontare la sua vita partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare alla sua carriera da imitatore e al rapporto con il collega Massimo Boldi. Prima di iniziare l'intervista, la Venier ha fatto divertire il suo pubblico con varie gaffes dal moscone che si ...

“Per mia figlia”. Nek si confessa a Domenica In e Mara Venier si commuove : “In quel tuo sorriso vedo i segni del mio viso”. E’ solo una strofa di ‘E’ con te’, il bellissimo brano di Nek per la figlia Beatrice. E’ “fantastico crescerti” canta durante il programma Domenica In di fronte a un pubblico estasiato. Riguardando, poi, un videoclip di ‘Laura non c’è’, Nek svela i segreti di un successo discografico come questo. “Mi ha cambiato la vita, ...

Domenica In - Mara Venier regina delle emozioni tra ricordi e gaffe : Una Domenica tra risate ed emozioni forti per Mara Venier e i tanti telespettatori del suo salotto televisivo, Domenica In. Archiviate le polemiche sulla partecipazione alla puntata odierna di Pamela Prati, bloccata per motivi di opportunità all’ultimo momento dalla dirigenza Rai, zia Mara ha accolto negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, tanti ospiti diversi che, come sempre, con lei si sono aperti, hanno raccontato aspetti inediti della loro ...

Mara Venier ringrazia la moglie di Nek : “Conservo ancora il suo regalo” : Mara Venier e la moglie di Nek sono amiche: la rivelazione a Domenica In Tra un’intervista e l’altra a Domenica In, Mara Venier apre sempre il suo cuore ai suoi ospiti e al pubblico in studio e a casa. È successo anche durante l’intervista a Nek, andata in onda su Rai Uno domenica 27 ottobre. […] L'articolo Mara Venier ringrazia la moglie di Nek: “Conservo ancora il suo regalo” proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier mette in imbarazzo Teo Teocoli. Lui : “Finiamola qua!” : Mara Venier imbarazza Teo Teocoli: “Con l’età si ammoscia tutto!” Puntata di Domenica In buttata nella caciara più goliardica. Si nota che il veto della Rai sulla partecipazione di Pamela Prati ha stravolto completamente la scaletta tant’è che alla fine Mara Venier ha chiamato Lucia Bosé che ha incantato il pubblico con la sua bellezza e schiettezza. Dopo è venuta l’ora di un’intervista a un altro amico ...

Domenica In - imprevisto in diretta. Mara Venier : “E’ scoppiata…” : Domenica In, Mara Venier preoccupata durante l’intervista a Lucia Bosè: “Cos’è scoppiato?” Lucia Bosè è stata la prima ospite di Domenica In di oggi. L’attrice, che ora vive in Spagna e che ha preso il posto di Pamela Prati che è stata bloccata dalla Rai, ha parlato della sua straordinaria carriera, dei suoi amori e della sua nuova vita lontana dall’Italia. All’inizio dell’intervista, però, è ...

Domenica In/ Ospiti : Lucia Bosè - Nek - Teo Teocoli e Ilaria Cucchi da Mara Venier : Domenica In con Mara Venier torna anche oggi, puntuale dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai, ecco tutti gli Ospiti di Rai1.

Francesca Manzini : “Mara Venier ce l’ha con me ed è stata gelida. Ma non è l’unica in Rai : sono stata bistrattata ingiustamente” : “Mara Venier se la prese per uno scherzo che le feci imitando la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda. Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio, mi sono avvicinata e le ho detto: “Possiamo chiarirci?”. La sua risposta è stata gelida: “No””. A raccontare questo episodio è Francesca Manzini, tra le rivelazioni di Amici Celebrities. Bravissima imitatrice, durante il ...

Domenica In - Orietta Berti : “Per Mara Venier ho fatto rinunce” : Orietta Berti ammette: “Per Domenica In con Mara Venier rinuncio ai concerti” Orietta Berti è una delle protagoniste della nuova edizione di Domenica In. La cantante di “Finché la barca va”, infatti, ha un suo spazio insieme a Mara Venier in cui legge le lettere dei telespettatori, canta in alcuni momenti della trasmissione e si presta ai giochi insieme agli ospiti. Intervistata dal magazine Ora, però, la Berti ha fatto ...

Domenica In - salta l'ospitata di Pamela Prati da Mara Venier : voci pesantissime dai piani alti in Rai : Pamela Prati non sarà più ospite di Domenica In. L'annuncio giunge dopo l'indiscrezione di Dagospia, che riferiva un ritorno della showgirl negli studi di Mara Venier. Qui la Prati avrebbe dovuto chiedere - a titolo gratuito - scusa al pubblico dopo la ben nota intervista, sempre per Domenica In, da