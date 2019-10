Manovra | Di Maio | stop a 24 milioni di mangiatoia pubblica per Radio Radicale

Fonte : agi

(Di giovedì 31 ottobre 2019) "Gli italiani non potevano pagare altri 24 milioni di soldi delle loro tasse per finanziare, che - ricordo - è unaprivata che si è presa già 250 milioni di fondi pubblici. Nel vertice sullache abbiamo appena concluso abbiamo ottenuto qualcosa che dovrebbe essere comune buon senso, ovvero che venga bandita una gara entro fine aprile dell'anno prossimo". Lo scrive Luigi Disu Facebook, aggiungendo che "finalmenteconoscerà il libero mercato e le sue regole, come tutti i privati che non ricevono soldi pubblici. Non ci sono più 24 milioni dia disposizione di un privato e a discapito di tutte quelle aziende che i risultati se li devono guadagnare con le loro forze e senza aiuti dello Stato. Sono battaglie per la normalità, in questo Paese in cui la normalità è ancora troppo spesso l'eccezione".

