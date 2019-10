Manovra | detrazioni solo se si paga con carta | “local tax” al posto di Imu e Tasi e sugar

Manovra e detrazioni Irpef - cosa cambia nel 2020 : Un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti con una fascia di reddito superiore ai 120mila euro: ecco la sforbiciata prevista all'interno dello schema sulla Manovra inviato a Bruxelles. Questo però non interesserà tutte le detrazioni possibili: ad esempio, non verranno toccate quelle per spese mediche. Ma facciamo chiarezza su cosa comporta.Continua a leggere

Manovra - schema : giù detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Detrazioni spese sanitarie a rischio per le fasce di reddito più alte nella Manovra 2020 : Diversi fonti di informazioni evidenziano come nelle mire del governo ci sarebbe l'intenzione di aumentare il gettito fiscale attraverso la rinuncia, per una fetta della popolazione, alla detrazione del 19% sulle spese sanitarie. Secondo quelle che sono le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un provvedimento destinato ad interessare le fasce di reddito più alte e riguardare una platea non molto ampia di popolazione. Attualmente si detrae il 19% ...

Manovra - in arrivo il ‘bonus facciate’ : fino a 90% di detrazioni per chi rifà l’esterno di casa : Nella Manovra 2020, e solo per un anno, spunta il 'bonus facciate', una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici "per dare un nuovo volto alle nostre città". Non ci sono limiti di spesa o di reddito per le persone che scelgono di usufruire del bonus per restaurare i prospetti delle case e dei condomini.Continua a leggere

Manovra - le novità fiscali : dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Manovra - pagamenti con carta di credito : detrazioni tra il 10 e il 19% - ecco in quali esercizi : Tutte ipotesi. Voci, teorie, opzioni. Si parla della Manovra allo studio del governo, che prevede una serie di nuove balzelli su diesel, sigarette e gratta e vinci. Ma non solo. L'esecutivo di M5s e Pd vuole rimettere mano a quota 100, la riforma delle pensioni che i renziani hanno annunciato di vol

Manovra - dalle spese mediche allo sport : detrazioni fiscali solo per chi non paga in contanti : La Manovra porta con sé novità anche in tema di detrazioni fiscali: il governo sta pensando di rendere tracciabili i pagamenti - dalle spese mediche a quelle funebri e per attività sportive - che danno diritto alla restituzione Irpef, alleggerendo così il carico di tasse. Si accederà ai bonus, insomma, solo se i pagamenti saranno tracciabili.Continua a leggere

Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni - la novità nella Manovra : Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni, la novità nella Manovra Una delle parole chiave più importanti correlate alla Manovra 2020 corrisponde certamente alla lotta all’evasione fiscale. Lo Stato cercherà in tutti i modi di risolvere le questioni pendenti tra i contribuenti e il fisco, anche al fine di recuperare quei miliardi di euro (7,2 per l’esattezza) comunicati nella NaDef. Non solo lotteria degli scontrini, che incentiverà ...

Ecobonus - si cambia di nuovo : novità con la Manovra su sconti e detrazioni per chi ristruttura casa : L'Ecobonus riguardante i lavori per ristrutturare casa (ma anche piccoli interventi negli appartamenti) potrebbe subire nuove modifiche. In particolare, a cambiare dovrebbe essere la norma secondo cui i consumatori possono richiedere uno sconto immediato, al momento dell'acquisto, invece delle detrazioni fiscali che prevedono la restituzione della cifra in dieci anni.Continua a leggere