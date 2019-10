Manovra | accordo sulle partite Iva Detrazioni sanitarie anche con il cash Braccio di

Manovra 2020 - nuovo accordo : cedolare secca resta al 10% - aumenta tassa sulle vincite : Dopo un vertice di circa due ore il Governo è giunto ad un nuovo accordo sulla Manovra 2020, il cui impianto resta in sostanza lo stesso. Alcune limature sono entrate nella Legge di bilancio, che a questo punto dovrebbe essere impostata nella sua ossatura. L’impianto della Manovra resta quello che si conosce: l’accordo sostanziale c’è. L’incontro è avvenuto in un clima assolutamente tranquillo. Andiamo avanti determinati, ...

Accordo quasi chiuso sulla Manovra - ma il chiarimento politico non c'è : A sera l’Accordo è quasi totale, ma solo sulla manovra. La freddezza del dopo Umbria dentro la maggioranza resta. Il leader M5s Luigi Di Maio va al vertice per l’ultima limatura della legge di bilancio quasi controvoglia: c’è, ma se ne va dopo un’ora per le urgenze calabresi ed emiliane dentro il Movimento. E nulla cambia tra lui e il premier, lontani. Tanto che Conte a fine serata sente il bisogno di far ...

Manovra : Castelli - ‘bene accordo su cedolare secca - resta al 10%’ : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Bene l’accordo sulla cedolare secca, che resta al 10%. Aiuta i canoni concordati”.Così il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. L'articolo Manovra: Castelli, ‘bene accordo su cedolare secca, resta al 10%’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra 2020 - nuovo accordo di Governo : slitta tetto contante - bonus befana nel 2021 : Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera ...

Sulla Manovra la Ue chiede chiarimenti Governo verso l’accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Sulla Manovra la Ue chiede chiarimenti Nel governo accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - accordo nel governo su pos ed evasori in carcere : pace tra Di Maio e Conte? : Un vertice di maggioranza tesissimo, a Palazzo Chigi. Vertice che ha fatto slittare di oltre due ore il Consiglio dei Ministri previsto per la serata di lunedì 21 ottobre. All'ordine del giorno la Manovra, così come è all'ordine del giorno lo scontro sempre più palese tra Luigi Di Maio e Giuseppe Co

Manovra - verso l'accordo su contanti e carcere per gli evasori : Nel corso degli incontri bilaterali di oggi a palazzo Chigi sarebbero stati superati alcuni nodi come quello dei pos e la questione del carcere agli evasori.Temi che saranno definiti - si spiega in ambienti qualificati di governo - nel vertice di maggioranza in corso in questi minuti. Resterebbe ancora da definire il capitolo delle partite Iva.

Sulla Manovra ancora nessun accordo : 'Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio : La manovra elaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova un accordo sulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un vero accordo programmatico si è rivelato invece un accordo provvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa manovra. Ora sta ai protagonisti politici trovare una ...

Manovra : Barbagallo - ‘su quota 100 sindacati d’accordo - non si tocca’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Su quota 100 siamo essenzialmente d’accordo con tutti i sindacati: non si tocca”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine della riunione al ministero dell’Economia. “Il Governo è diviso e se interviene sulle finestre sbaglia”, aggiunge il leader della Uil.L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘su quota 100 sindacati d’accordo, non si ...