Manchester City | Guardiola esalta Vidal | “se dovessi andare in guerra | lo porterei senza

Champions League : Atalanta-Manchester City in tv su Sky mercoledì 6 novembre : L’Atalanta affronterà nuovamente il Manchester City in Champions League. I bergamaschi ospiteranno la squadra di Pep Guardiola nella 4ª giornata della fase a gironi della competizione europea. Nel match di andata c’è stata una pesante sconfitta per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che addirittura erano riusciti a passare in vantaggio su calcio di rigore con Ruslan Malinovskyi, ma gli inglesi ribaltarono poi il risultato con doppietta di Sergio ...

Risultati Premier League - 10^ giornata : tris Manchester City all’Aston Villa - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca il decimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. La decima giornata si apre con un risultato sorprendente: Southampton-Leicester finisce infatti 0-9. Risultato più unico che raro con Vardy e compagni che tornano a sognare dopo la Premier vinta con Ranieri. Ma se il Leicester chiama, il City non sta di certo a guardare: tris all’Aston Villa e nuovamente seconda ...

Ascolti Tv - Manchester City-Atalanta non scalda il pubblico : Manchester City Atalanta spettatori – La terza gara della fase a gironi di UEFA Champions League non ha permesso all’Atalanta di raccogliere i primi punti della sua esperienza europea. I bergamaschi sono stati sconfitti con un netto 5-1 dal Manchester City, affondando dopo un primo tempo giocato con coraggio e dopo essere passati addirittura in […] L'articolo Ascolti Tv, Manchester City-Atalanta non scalda il pubblico è stato ...

Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz : il centrocampista è nel mirino del Manchester City : Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più ...

The Guardian – Osservatore del Manchester City a Salisburgo : un azzurro sorvegliato speciale : Fabian Ruiz nel mirino del Manchester City e non solo Il Manchester City ha messo gli occhi su Fabian Ruiz: questa sera, durante il match di Champions League contro il Salisburgo, uno scout assisterà alla gara europea per guardare in azione il calciatore spagnolo. Sullo spagnolo ci sono anche altri club, come riporta The Guardian, infatti il Man City dovrà fare i conti anche, con Real Madrid e Barcellona: i due club spagnoli seguono con ...

Manchester City-Atalanta - un crollo verticale negli ascolti tv dopo il primo tempo : Il martedì di Champions League ha regalato la visione in chiaro su Canale 5 del match Manchester City-Atalanta, valido per la terza giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club. Solitamente, il calcio registra grandi numeri di ascolti e tiene incollati gli spettatori fino

Manchester City - Guardiola si coccola Foden : “multarlo per l’espulsione? Sono io che devo pagare lui” : L’allenatore catalano ha parlato della prestazione fornita dal centrocampista inglese nel match contro l’Atalanta Una prestazione sontuosa, macchiata solo dall’espulsione arrivata nei minuti finali per doppia ammonizione. Phil Foden è stato uno dei protagonisti della vittoria del Manchester City sull’Atalanta, un 5-1 netto che lancia i citizens verso la qualificazione agli ottavi di Champions. AFP/LaPresse Su Foden ...

Manchester City-Atalanta - Gasperini : “rammaricato per non aver gestito il vantaggio” : “Il risultato e’ pesante ma il rammarico piu’ grande e’ non aver tenuto il vantaggio per piu’ tempo. Abbiamo subito il pareggio a difesa schierata, il rigore successivo era evitabile ma il City e’ una grandissima squadra, sarebbe venuta fuori comunque”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta per 5-1 dell’Atalanta sul campo del Manchester City. “In queste partite ...

Champions League 2019-2020 - i risultati di martedì 22 ottobre. Vittorie rotonde per Manchester City - PSG e Tottenham : Terza giornata di Champions League di calcio che va in archivio e le emozioni non sono di certo mancate. Nel gruppo A il PSG si impone 5-0 contro il Club Brugge in trasferta. La doppietta di Icardi e il tris firmato da Mbappé portano la formazione francese in vetta al Gruppo A con 9 punti, a precedere il Real Madrid, vittorioso 1-0 sul campo del Galatasaray grazie al gol di Kroos al 18′. Nel Gruppo B rotondo successo del Tottenham che ...

Manchester City-Atalanta 5-1 : la Dea dura appena un tempo - poi l’ennesimo crollo in Champions League. Tripletta di Sterling : La furia del Manchester City di Guardiola si abbatte sull’Atalanta: nella sfida più intrigante di questa sua avventura in Champions League, la Dea dura appena un tempo, per poi crollare sotto i colpi di Sterling (Tripletta) e Aguero (doppietta). All’Etihad Stadium finisce 5 a 1: fanno la bellezza di 11 gol subiti dalla squadra di Gasperini in appena tre partite europee, che la lasciano ferma a zero punti all’ultimo posto del ...

