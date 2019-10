“Mamma | mi faccio la falloplastica” E Carmen Di Pietro perde la testa Fino a scoprire

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Di, l’intervento choc del figlio lascia la showgirl senza parole. Ma di che intervento stiamo parlando? Dell’intervento per ingrandire l’organo genitale. Cosa? Sì, il 18enne figlio didiha fatto uno scherzo alla madre e ha finto di volersi sottoporre all’intervento per ingrandire il suo pene per assecondare la fidanzata Ginevra che pretendeva “di più” da lui. Il ragazzo ha fatto tutto ciò con la complicità de Le Iene. La produzione dello show, dopo aver piazzato alcune telecamere nascoste nella casa diDi, ha ripreso la scena in cui il figlio Alessandro le ha detto di volersi operare per risolvere quel problema imbarazzante che ha a letto con la ragazza.Di, che non si aspettava minimamente che il figlio volesse dirle una cosa del genere, ovviamente ha preso male la confessione del ragazzo e, per sfogarsi ha anche dato della “gran ...

adeleloguasto : RT @ambragaravaglia: “Mamma guarda, faccio una magia”. Ha aperto e chiuso il frigorifero. - GrenaPaolo : @reportrai3 ' Da gentiluomo faccio un passo indietro e cito la mia mamma ed il mio papà '... a dir poco imbarazzate - federica89M : La mamma mi ha fatto trovare lo yogurt greco e i frutti di bosco già lavati da metterci dentro per colazione! Forse… -