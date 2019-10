Mamma di 40 morta in casa | “Uccisa da un uomo misterioso mentre i quattro figli dormivano”

Dramma a Narni - Mamma di 38 anni si lancia dal Ponte d’Augusto : morta sul colpo : Una donna di 38 anni di Amelia si è lanciata questa mattina dal Ponte d'Augusto a Narni, facendo un volo di circa 30 metri quando la zona era trafficata. A dare l'allarme è stata una passante che ha visto la giovane fermare l'auto e scavalcare velocemente il guardrail. Lascia il compagno e la figlia di 8 anni. Ancora ignoti i motivi del tragico gesto, il secondo che si verifica nel giro di pochi mesi.Continua a leggere

Bambina di 4 anni scrive una lettera alla Mamma morta e ha una risposta : Una Bambina di quattro anni ha perso la mamma a causa di una brutta malattia, un tumore. La Bambina, tristissima, non riusciva a rassegnarsi a non dover vedere più la mamma e, un giorno, ha deciso, a modo suo di scrivere una lettera da spedire alla mamma che voleva assolutamente che la mamma leggesse. La Bambina, Ella Lennon, per la festa della mamma ha scritto una lettera e come indirizzo ha pensato che quello giusto fosse “Numero 1 ...

Francesco Renga : "Mia Mamma è morta che aveva 50 anni. Ho vissuto la sua scomparsa come un abbandono" : “Ho superato il senso di abbandono”, dice Francesco Renga che, ospite di Mara Venier a Domenica In, racconta la morte della madre. Il cantante rivela: “Ho fatto un disco che volevo intitolare Canzoni dal tinello. Il tinello era il posto in cui stava sempre mia mamma e in cui cantava sempre. Fu il primo momento in cui la musica entrò dentro di me. Ho sempre pensato al suo abbandono da figlio, mia madre è morta ...

Erika Lucchesi - 19 anni anni - morta in discoteca : ipotesi mix alcol e droghe. La Mamma si sente male - soccorsa in ambulanza : Una ragazza di 19 anni è morta stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in discoteca. La vittima è Erika Lucchesi, di Livorno. Il locale, lo storico club Jaiss che proprio ieri sera festeggiava la riapertura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. A quanto si apprende, la ...

Giulia non ce l'ha fatta : morta la Mamma 23enne strangolata dal marito che voleva lasciare : Non ce l'ha fatta Giulia Lazzari, la ragazza di 23 anni che lo scorso 8 ottobre era stata strangolata dal marito durante una lite nel rodigino, ad Adria: nel primo pomeriggio la giovane,...

Mihaela Roua - la giovanissima Mamma trovata morta in casa : si sospetta del marito : Siamo a Nereto, in provincia di Teramo. È qui che una donna, anzi, una mamma di 32 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa: il corpo esanime a viale Europa. Secondo le prime indiscrezioni, Mihaela Roua è stata accoltellata. Ad avvertire i soccorsi sarebbe stato il datore di lavoro preoccupato dal fatto che la donna oltre a non essersi presentata al lavoro non rispondeva a telefono. Inizialmente si pensava a un malessere. Ma ...

Teramo - giovane Mamma trovata morta in casa a Nereto : uccisa a coltellate. È caccia al marito : La donna, di nazionalità romena, mamma di una bambina di sei anni, è stata uccisa a coltellate al collo e all'addome. Sarebbe già stata trovata l'arma del delitto, un coltello da cucina. Il marito risulterebbe irreperibile.Continua a leggere

Mamma trascorre 5 giorni con la figlia morta. «Voleva farle foto con la sorellina appena nata» : Una Mamma con il cuore spezzato ha raccontato come ha trascorso cinque giorni con il corpo di sua figlia, sei anni, dopo la sua morte, grazie a una “camera a bassa temperatura” in un ospedale per bambini. Emily Nixon, 25 anni, di Malton, nello Yorkshire del nord, dice che sua figlia Darcy Roger, sei anni, ha messo insieme una vita d’amore in soli cinque giorni, quando Beatrice, la sorellina che desiderava tanto, è nata prematura (due settimane ...

Scrive una lettera indirizzata in cielo alla Mamma in Paradiso morta per un cancro - la risposta arriva alla bimba di 6 anni : Quanti avrebbero voluto almeno per una volta entrare nuovamente in contatto con un suo caro defunto. Un sogno che una bimba di 6 anni Ella Lennon ha cercato di realizzare. La piccola , anche incoraggiata dai suoi parenti, ha scritto una bellissima lettera e ha voluto inviarla in cielo in Paradiso per la sua amata mamma morte per un cancro qualche mese prima. Nessuno avrebbe mai ipotizzato che quella lettera avrebbe avuto una risposta, ...

Mamma di due figli scomparsa - trovata morta nel fiume. Anche il fidanzato morto d'infarto prima del matrimonio : Un tragico doppio dramma che ha stroncato una famiglia: Helen O'Brien, 35 anni, scomparsa da un paio di settimane, è stata trovata morta nel fiume Mersey vicino a Seacombe....

Milano - precipitano dall’ottavo piano : morta la Mamma - gravissima la bimba : La tragedia alle 15 di lunedì in un condominio nel centro di Milano. La donna è morta mentre la piccola è in condizioni gravissime. Ancora da chiarire come madre e figlia siano cadute dalla tromba delle scale