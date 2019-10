Mamma di 40 anni morta in casa | “Uccisa da un uomo misterioso mentre i quattro figli

“Lo ha fatto per la mia Mamma”. Francesco Arca - il gesto meraviglioso di Gianni Morandi commuove tutti : E chi se lo sarebbe mai aspettato da due come Francesco Arca e Gianni Morandi. Ma partiamo con ordine, cosa è successo? Per chi non lo sapesse, l’attore toscano è una delle freschissime new-entry della terza stagione de L’Isola di Pietro, che ha riportato qualche anno fa Morandi alla fiction. Ma quello che non tutti sanno è che dietro le quinte tra Arca e Gianni si è creato un bel rapporto, fatto di stima, affetto e tanta complicità. E quando ...

Michele - 17 anni - suicida per colpa dei bulli. La denuncia della Mamma : “Non è giusto quello che sta succedendo” : La storia di Michele Ruffino, 17enne di Rivoli, la raccontammo l’anno scorso. Una storia atroce: il ragazzo decise di suicidarsi lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano. Da allora sono trascorsi venti mesi, ovvero da quanto un giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni con un salto nel vuoto. Per la sua disabilità fisica – dovuta a un vaccino scaduto somministrato quando aveva solo sei mesi – Michele fu ...

“Aiuto - papà sta picchiando la Mamma!”. A 10 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre : Siamo a Firenze ed è qui che un povero bambino, di appena dieci anni, è stato costretto ad assistere a una lite violenta tra i genitori. Il bimbo però a un certo punto ha deciso di prendere il telefono e chiamare aiuto. Dopo tutto ciò il padre, un uomo di sessantatré anni, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, a quanto ricostruito, stava alzando le mani sulla moglie nel ...

Linda Perez - 18 anni - voleva solo un seno più grande. Dopo 3 anni la Mamma pubblica le foto : “Tutti devono sapere del pericolo” : Linda voleva solo aumentare di qualche taglia il suo décolleté ma la decisione di sottoporsi a quello che doveva essere un semplice intervento di mastoplastica additiva le ha cambiato la vita. Una storia terribile che ha fatto il giro del mondo quella di Linda Perez, che all’epoca aveva 18 anni. L’operazione, svolta presso il Coral Gables Cosmetic Center di Miami, si è infatti rivelata molto complicata e la ragazza è rimasta in coma per ben 3 ...

Firenze - bambino di 10 anni chiama la polizia mentre il padre pesta la Mamma : Insieme alla sorellina più piccola, ha assistito al pestaggio violento della sua mamma all'interno del loro appartamento. E a quella scena, così aggressiva e brutale, non ha retto e ha chiesto subito aiuto. Così, un bambino di dieci anni ha avvisato la polizia per fare in modo che qualcuno fermasse la furia del padre, che stava picchiando la moglie (e madre dei suoi due figli). Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino, il fatto ...

“Papà picchia la Mamma” - a 10 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre a Firenze : È accaduto a Firenze. All’arrivo degli agenti il piccolo, in evidente stato di choc, è uscito di casa andando loro incontro nelle scale condominiali mentre il padre di 63 anni avrebbe tentato di non farli entrare. La donna era stata picchiata anche la sera precedente, ma non aveva voluto denunciare il compagno.Continua a leggere

Dramma a Narni - Mamma di 38 anni si lancia dal Ponte d’Augusto : morta sul colpo : Una donna di 38 anni di Amelia si è lanciata questa mattina dal Ponte d'Augusto a Narni, facendo un volo di circa 30 metri quando la zona era trafficata. A dare l'allarme è stata una passante che ha visto la giovane fermare l'auto e scavalcare velocemente il guardrail. Lascia il compagno e la figlia di 8 anni. Ancora ignoti i motivi del tragico gesto, il secondo che si verifica nel giro di pochi mesi.Continua a leggere

Mamma mostro fa abusare le due figlie piccole da un amico pedofilo di 64 anni : “Sapeva tutto” : Una donna di 27 anni, Sarena C Hall, di Green, in Ohio, è stata arrestata per aver permesso ad un amico di famiglia di 64 anni di abusare sessualmente delle sue due figlie, di età inferiore ai 10 anni. Entrambi si trovano in carcere in attesa di comparire davanti ai giudici. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione arrivata ai servizi sociali.Continua a leggere

Mamma lascia le figlie in auto per andare dal fidanzato - gemelline di 3 anni muoiono di caldo : Ha abbandonato le sue due figlie sotto il sole cocente lasciando che morissero in auto. Claudette Foster la madre adottiva delle due gemelle Raelynn e Payton Keyes, di Hinesville, ha...

Lory del Santo futura Mamma 61 anni : «Una figlia col mio fidanzato Marco Cucolo» : Un sogno che Lory Del Santo vorrebbe realizzare, quello di avere un figlio col giovane fidanzato Marco Cucolo, con cui è legata da oltre 7 anni. La showgirl oggi opinionista tv, già mamma di Devin, desidererebbe avere una femminuccia.-- -- Lory, 61 anni, ha sempre voluto una figlia femmina: “Perché è sempre stato il mio sogno. Quando sono rimasta incinta del mio primo figlio, Conor – ha raccontato a “Nuovo” – speravo che fosse una femminuccia ...

Bambina di 4 anni scrive una lettera alla Mamma morta e ha una risposta : Una Bambina di quattro anni ha perso la mamma a causa di una brutta malattia, un tumore. La Bambina, tristissima, non riusciva a rassegnarsi a non dover vedere più la mamma e, un giorno, ha deciso, a modo suo di scrivere una lettera da spedire alla mamma che voleva assolutamente che la mamma leggesse. La Bambina, Ella Lennon, per la festa della mamma ha scritto una lettera e come indirizzo ha pensato che quello giusto fosse “Numero 1 ...

Mamma abbandona le figlie gemelle di 3 anni in auto a 50 gradi : le bimbe muoiono : Claudette Foster era la madre adottiva di Raelynn e Payton Keyes, entrambe di tre: la donna è stata arrestata per omicidio di secondo grado perché secondo la polizia avrebbe deliberatamente abbandonato in un'automobile lasciata al sole le due bambine, che sono morte a causa di un colpo di calore.Continua a leggere

Treviso - ha un malore mentre è in auto e finisce contro un muro : Mamma Erika muore a 45 anni : Incidente mortale a Cordignano, in provincia di Treviso: una mamma di 45 anni, Erika Peruch, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed è finita contro il muretto di un'abitazione. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari del 118 per salvarla: dopo 40 minuti, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Lascia 3 figli piccoli.Continua a leggere

Mamma di 44 anni è incinta per la ventiduesima volta. Un anno fa lei e il marito avevano detto : “Basta figli” : “Siamo felici ma ora ci fermiamo”. Così dicevano un anno fa Sue e Noel Radford, genitori record con 21 figli. E invece qualche tempo fa la donna ha scoperto di essere incinta del suo ventiduesimo figlio che nascerà nell’aprile del 2020. La coppia, 44 anni lei e 48 lui, ha dato l’annuncio in un video pubblicato su YouTube in cui dice che non vedere l’ora che nasca il bambino e di essere “molto emozionati”, come ...