M5s | sesso senza amore

Roma - polemiche per i rimborsi auto dell’assessore M5s Lemmetti : “20mila euro in due anni”. Lui : “Vado dai figli in Toscana” : polemiche a Roma per i rimborsi dell’assessore M5s al Bilancio Gianni Lemmetti che in due anni ha speso 19mila e 618 euro per “viaggi e missioni”. Il resoconto dell’uso dei fondi pubblici da parte di ogni esponente della giunta di Virginia Raggi è pubblicato periodicamente sul sito del Campidoglio. Il grillino, originario di Pietrasanta e residente a Camaiore (Lucca), tra febbraio e giugno di quest’anno ha ...

Trapani : assessore aggredito ad Alcamo - solidarietà M5s : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – solidarietà del M5S all’assessore del Comune di Alcamo Giuseppe Campo aggredito ieri sera in strada da un commerciante. “La mia massima solidarietà e vicinanza all’assessore Giuseppe Campo – afferma il deputato Antonio Lombardo – Al professore Campo vanno i miei migliori auguri di una prontissima guarigione e l’incoraggiamento a proseguire nell’attività ...

Torino - assessora e ministra : alcuni consiglieri M5s polemici per il doppio incarico a Pisano. Appendino : “Durerà massimo due settimane” : Il doppio incarico di Paola Pisano, assessora della giunta di Chiara Appendino a Torino e ora anche ministra all’Innovazione del nuovo governo di Giuseppe Conte, non piace ad alcuni consiglieri M5s. I malumori circolavano nei giorni scorsi dopo il giuramento del nuovo esecutivo, ma soltanto all’inizio di questa settimana sono emersi con chiarezza. A esprimerli è stata una dei “dissidenti” della maggioranza pentastellata, Daniela Albano, ...