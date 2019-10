M5s | le tensioni dopo l’Umbria | dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per ladi Luigi Die aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. Fin qui tutti d’accordo. Ma come ci si risollevacaduta nel burrone sotto il 10 per cento? Non lo sanno. Perché se la “testa”, ovvero Di, va da una parte, la novità è che sotto il “corpo” non lo segue più. O almeno fa molta fatica a farlo. Nei corridoi la chiamano “la maggioranza silenziosa”: il leader non tiene il gruppo che, se dovesse schierarsi oggi per un capo diverso, lo farebbe. Ancora ...

