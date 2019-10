M5S | cresce la fronda anti Di Maio e l’ala pro Conte si rafforza

Sondaggi - Swg : “Centrodestra cresce ancora dopo la manifestazione a Roma. Lega al 34 e record Fdi all’8 - 4%. In calo Pd e M5S” : Crescono il centrodestra, compresa Forza Italia, e (di poco) Italia viva di Matteo Renzi; calano i partiti al governo, quindi Pd e Movimento 5 stelle. Nella settimana che si è conclusa con la manifestazione di Piazza San Giovanni per la coalizione guidata da Matteo Salvini e con la Leopolda per il nuovo partito dei scissionisti dem, a essere premiati nei Sondaggi sono i partiti protagonisti del weekend scorso. E’ quanto rilevato ...

Manovra - cresce tensione tra Pd e M5S su cuneo fiscale e Quota 100. Cdm slitta a domani : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

Sondaggi elettorali Demos & Pi : calano Lega - M5S e PD. Cresce FDI : Sondaggi elettorali Demos & Pi: calano Lega, M5S e PD. Cresce FDI L’ultimo Sondaggio di Demos & Pi per Repubblica mostra le variazioni delle intenzioni di voto occorse nell’ultimo mese. L’istituto di Ilvo Diamanti segnala un calo più o meno marcato dei tre principali partiti italiani. Sondaggi elettorali: Lega giù, M5S stabile. PD paga la scissione Chi soffre maggiormente è il carroccio, che nel giro di un ...

Sondaggi Ixè : “Lega stabile al 29 - non cresce da un mese. Pd al 21 - 6 e M5S al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 62% a favore Ius culturae” : Lega rimane stabile appena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. I Sondaggi di Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva ...

Governo - sondaggio Ixe : Lega sotto il 30% per la prima volta. M5S cresce - il Pd tiene : I dati sulle intenzioni di voto emersi da un sondaggio Ixe realizzato per #CartaBianca mostrano che per la prima volta la Lega scende sotto la sogliapsicologica del 30%. Il partito guidato...

M5S Lazio in assemblea regionale il 28 settembre : per essere attivi - crescere nel confronto - continuare a tenere accese le idee : Roma – “Non basta osservare quello che il MoVimento fa o non fa. Se uno ci crede deve diventare attivo, altrimenti perderemo, altrimenti è inutile votarci”. Questo era Gianroberto Casaleggio e questo è ancora lo spirito con cui come M5S ci rivediamo, anche quest’anno, in assemblea regionale. Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, ci sarà l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci ...

Sondaggi : Lega resta primo partito (33%) ma perde 1 - 3 punti. Giù anche il Pd (-2 - 2%) - cresce il M5S (+2 - 7%). Renzi vale il 3 - 5% : Dalle elezioni Europee a oggi la Lega di Matteo Salvini resta di gran lunga il primo partito con il 33% dei consensi, ma perde 1,3 punti percentuali. È quanto emerge dal Sondaggio di Index Research condotto per la trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli, in onda su La7. Secondo la rilevazione, anche il partito democratico dalle europee al 19 settembre è in calo, passando dal 22,7% di fine maggio al 20,5% di questi giorni. Meno 2,2 punti ...