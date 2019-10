Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show | alle sue spalle Platinette lo sfotte | immagini

Rocco Casalino pronto a sostituire Luigi Di Maio : le trame per Giuseppe Conte capo M5s : Le valigie di Luigi Di Maio sono già pronte, manca solo l'ok dei Cinque Stelle. Quella che sembrava una mera ipotesi sta prendendo piede nei piani niente meno che di Rocco Casalino. Il braccio destro di Davide Casaleggio, nonché portavoce del premier, sembra aver raggiunto l'obiettivo del suo "clien

Luigi Di Maio - retroscena a Montecitorio : il M5s pronto a nominare un capogruppo ostile : Sono giornate lunghe e difficili per Luigi Di Maio, che si affanna a mostrarsi forte anche all'indomani del fallimento totale nelle elezioni regionali in Umbria, ma inizia ad essere messo in discussione dai suoi stessi compagni. Anzi, in discussione lo è stato messo da tempo. Come riporta Tommaso Ci

Per Luigi Di Maio “non ci sono i presupposti per un’alleanza strutturale con il Pd” : "I nostri militanti e rappresentanti sul territorio non vogliono l'alleanza", ha detto il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, affermando che alle prossime elezioni regionali i pentastellati si presenteranno da soli. "Questo non significa non mettersi insieme a delle liste civiche, non significa non aprire a un candidato presidente che possa rappresentare un respiro oltre il Movimento, ma nell'ambito di una terza via che ...

GianLuigi Paragone difende Luigi Di Maio : "Nessuno come lui - resti capo politico" - cosa c'è dietro : Fermi tutti, GianLuigi Paragone cambia idea. Ancora. In questo caso, pur in modo paludato, lo fa su Luigi Di Maio, criticatissimo per l'accordo di governo col Pd che, in verità, non è mai piaciuto troppo neppure al leader M5s. In un colloquio con La Stampa, il senatore M5s opera dei distinguo: "Sul

M5s - il sindaco di Imola Sangiorgi si dimette : "Basta stare col Pd - Luigi Di Maio neppure mi chiama : Perde altri pezzi, il M5s di Luigi Di Maio. Dopo meno di un anno e mezzo dalla "storica" vittoria grillina nella rossa Imola, persa dalla sinistra per la prima volta da 73 anni a questa parte, la sindaca Manuela Sangiorgi si dimette. "Non c'erano più le condizioni per andare avanti", ha puntato il d

Mario Giarrusso : “Dopo la sconfitta in Umbria - Luigi Di Maio dovrebbe fare parecchi passi indietro” : "Stiamo facendo tutti passi avanti verso il precipizio, prima di finire in fondo se riusciamo a riguadagnare il bordo è meglio": così il senatore pentastellato Mario Giarrusso commenta la sconfitta in Umbria e punta il dito contro Luigi Di Maio. "Da noi c'era una regola, tra le tante abbandonate, quella di non assumere più di un incarico. È stata calpestata quando ne ha assunti quattro: penso debba fare parecchi passi indietro": in altri ...

Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show : "Matteo Salvini? Mi ha lasciato con il cerino in mano" : "Con Matteo Salvini non è una questione personale, ma mi ha lasciato con il cerino in mano". Così Luigi Di Maio alla prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, che torna in onda stasera, martedì 29 ottobre, su Canale 5. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si sente ancora una 'fidanzata

Luigi Di Maio : “Niente di personale contro Matteo Salvini - ma non torneremo mai con la Lega” : "Mi fido delle persone fino a prova contraria, e quando arriva la prova contraria può finire qui. Siamo stati al governo insieme per 14 mesi, ci siamo sempre dette si va avanti 5 anni. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il ...

Luigi Di Maio - la fronda Grillo-Fico in rivolta : "L'alleanza con il Pd deve andare avanti" : Nel Movimento è guerra a Luigi Di Maio. Dopo la sconfitta in Umbria, il capo politico ha dichiarato "che si tratta di un test (quello con il Pd) non riuscito". A bloccare il dietrofront del leader sono Beppe Grillo, Giuseppe Conte e niente di meno che Roberto Fico. Lo stesso fondatore - scrive Repub

Luigi Di Maio : "Ero perplesso sull'alleanza con il Pd. Abbiamo perso la metà dei nostri elettori" : Luigi Di Maio, dopo la batosta presa alle elezioni regionali in Umbria, si sfoga: "Non è un mistero che durante la formazione del governo io fossi abbastanza perplesso". "Tutte le analisi di voto dicono che la metà dei nostri elettori si è astenuta a causa della coalizione con il Pd. Quindi il tema

Luigi Di Maio con la coda tra le gambe : il retroscena sul nuovo patto con Matteo Salvini : Luigi Di Maio torna ad ammiccare a Matteo Salvini. L'alleanza con il Pd ha dato i suoi risultati, quelli pessimi, e per il leader del Movimento (già messo in discussione) non tocca fare altro che tornare sui propri passi. Almeno questo è quello che sostiene Repubblica per cui "c'è un nuovo patto tra

Maurizio Costanzo Show - Luigi Di Maio ospite della puntata di martedì 29 ottobre : Domani, martedì 29 ottobre 2019, in seconda serata su Canale 5, torna a sorpresa il Maurizio Costanzo Show. Lo storico late night Show della televisione italiana trova spazio nel palinsesto del martedì, in via del tutto eccezionale, per accogliere sul palco uno dei volti più discussi delle ultime settimane nella cronaca politica. ospite di Maurizio Costanzo sarà infatti Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Affari ...

Maurizio Costanzo Show riparte su Canale 5 con Luigi Di Maio : Maurizio Costanzo Il Maurizio Costanzo Show torna nella seconda serata di Canale 5. Il nuovo ciclo di puntate del talk Show condotto da 37 anni da Maurizio Costanzo partirà eccezionalmente domani, martedì 29 ottobre 2019, dopo la replica del film Titanic, di cui sarà trasmessa la prima parte (la seconda mercoledì). Costanzo inaugurerà la stagione 2019/2020 del programma accogliendo sul palco uno dei personaggi più chiacchierati della politica ...

Luigi Di Maio dopo l'Umbria fa ballare il governo : "L'esecutivo con il Pd ci fa male" : Ammette il fallimento Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento commenta in una intervista a SkyTg24, il pesante risultato delle elezioni regionali: "l'Umbria era un esperimento per noi, per la prima volta abbiamo fatto un'alleanza, con il Pd. Non ha funzionato questo esp