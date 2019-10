Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) L’ex tronista di Uomini e Donneè tornata in tv ospite di Caterina Balivo ada Me, dove ha parlato dell’abbandono subito dal padre quando era solo una bambina. Un avvenimento che ha segnato non solo la sua infanzia, ma tutti la sua vita, come lei stessa ha raccontato: “Ora è difficile. La figura del genitore serve nella crescita. Oggi lo vedo come uno sconosciuto. Non sa nulla di me. Mi mette in imbarazzo come cosa, ma ci fai l’abitudine. Non lomai… Quando cresci senti il peso della mancanza”, ha raccontatospiegando che non intende perdonare suo padre.ha spiegato che il padre se ne è andato di casa quando lei era molto piccola, senza nascondere di aver sofferto molto per la mancanza di una figura paterna che fosse un riferimento per lei e le sorelle. È cresciuta insieme alla madre Sandra, la nonna Rema e ...

FQMagazineit : Ludovica Valli a Vieni da Me: “Non perdonerò mai mio padre” - Notiziedi_it : Vieni da me, Ludovica Valli ricorda l’abbandono del padre: “Per me è uno sconosciuto” - zazoomblog : Vieni da me Ludovica Valli ricorda labbandono del padre: Per me è uno sconosciuto - - #Vieni #Ludovica #Valli… -