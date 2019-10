Lotta | Mondiali Under 23 Budapest 2019 | fuori al primo turno Enrica Rinaldi e Morena De

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Erano due le azzurre impegnate oggi ai23 diin corso a, in Ungheria: nella femminile sia(-76 kg), siaDe Vita (-59 kg) non hanno avuto miglior fortuna rispetto a quella di William Raffi ieri e sono uscite al, vedendo poi svanire le possibilità di essere ripescate. Nella categoria -76 kg Ericaè stata eliminata neldi qualificazione ai quarti dalla kirghisa Aiperi Medet Kyzy, che si è imposta per superiorità, con incontro interrotto sul punteggio di 10-0. La kirghisa ha poi continuato il proprio percorso ai quarti battendo ancora per superiorità (10-0) la canadese Gracelynn Doogan, ma poi si è fermata in semifinale, battuta dalla nipponica Yuka Kagami ai punti per 3-8, impedendo così il ripescaggio dell’azzurrina. Nella categoria -59 kgDe Vita è stata battuta neldi qualificazione agli ...

