Lo spettacolare caleidoscopio delle saline californiane

Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Quelle che vedete qui sono foto aeree scattate negli scorsi giorni nella zona di Newark, nella baia di San Francisco, California: undi colori generato dagli organismi e dalle microalghe presenti in questi specchi d’acqua evaporati, ognuno diverso dall’altro. A seconda del grado di salinità – e alla tolleranza che i diversi microrganismi assumono – si modulano infatti colori accesi che vanno dall’arancione al giallo, passando per rosso, rosa e azzurro intenso. Il pigmento rosso che vedrete in molti scatti, ad esempio, è una rispostaalghe Dunaliella all’alta concentrazione di sale. LoWired.