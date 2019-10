LIVE Fognini-Shapovalov | Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 1-0 | il ligure va a

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il ligure va a caccia degli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24: Il match tra Fognini e Shapovalov non comincerà prima delle 12.40. 12.19: Fognini è reduce dalla sconfitta negli ottavi di finale del torneo di Vienna contro Filip Krajinovic; mentre Shapovalov ha perso al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. 12.14: Un solo precedente tra Shapovalov e Fognini. Il canadese si è imposto nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 - il serbo si qualifica per i quarti di finale : Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Con questa vittoria Krajinovic ritorna tra i primi quaranta della classifica mondiale. Invece per Fognini questa è una sconfitta pesantissima in ottica ATP Finals. 6-4 VINCE FILIP KRAJINOVIC! Il serbo elimina Fabio Fognini e si qualifica per i quarti di finale dopo un'ora e tredici minuti di gioco. 40-15 Ci sono due match point ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 2-6 3-4 - il serbo è avanti di un set e un break : 3-4 Pazzesco dritto di Krajinovic, che si prende il break. Ora per Fognini si fa durissima. 15-40 Risposta fantastica di Krajinovic e Fognini sbaglia. Ci sono due palle break per il serbo. 15-30 Bella accelerazione del serbo. 15-15 Fognini affonda il rovescio. 3-3 Krajinovic chiude un game pericoloso. 40-40 Risposta clamorosa di Fognini. 40-A Rovescio lungolinea di Krajinovic. 40-40 Fognini ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 2-6 3-2 - il serbo domina il primo set : 30-15 Prima vincente del serbo. 15-15 Bella accelerazione di rovescio di Fognini. 3-2 Fognini conquista il game a zero. 40-0 Altro ace di Fognini. 30-0 Prima vincente di Fognini. 2-2 Game abbastanza comodo per Krajinovic. 40-15 Comodissimo rovescio in rete per Fognini. 30-0 Due prime vincenti del serbo. 2-1 Fognini tiene il servizio. 40-30 Bravo Fognini a prendere l'iniziativa e ad ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 2-6 1-0 - il serbo domina il primo set : 30-15 Prima centrale vincente del ligure. 15-15 Doppio fallo di Fognini. 1-1 In corridoio l'accelerazione di Fognini, che ha avuto tre palle break consecutive. A-40 Fognini stecca con il rovescio. 40-40 Splendida risposta di rovescio di Fognini. A-40 Brutto errore di Fognini. 40-40 Miracolo a rete di Krajinovic. Una volèe stoppata anche fortunosa. 30-40 Contropiede eccezionale di ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 2-5 - serbo in controllo nel primo set : 40-0 Lungo il passante di Fognini. Tre set point per Krajinovic. 30-0 Fognini spara in corridoio la risposta. 2-5 BREAK DI KRAJINOVIC! Altro errore per il ligure (21°) e il serbo ha in mano il primo set. 40-A Ancora palla break! Bella risposta di rovescio del serbo e Fognini sbaglia. 40-40 Fabio annulla tutto con la palla corta. 40-A Altra palla break per Krajinovic. Errore di dritto di ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 2-3 - immediato break per il serbo : 15-30 Back di rovescio che finisce lungo per Fognini. 0-15 Brutto errore per Fognini con il dritto. 2-4 Krajinovic tiene a zero il servizio. 40-0 Ottima prima del serbo. 30-0 Vincente di dritto di Krajinovic 2-3 Splendido vincente di dritto di Fognini. A-40 Ancora una bella prima del nativo di Arma di Taggia. 40-40 Errore per Fabio con il dritto. A-40 Clamoroso vincente di Fognini. Un colpo ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 1-2 - immediato break per il serbo : 30-15 Doppio fallo per Fognini 30-0 Il serbo sparacchia il dritto in corridoio. 1-3 Alla fine Krajinovic tiene la battuta. A-40 Fognini sbaglia un comodissimo dritto in corsa. 40-40 Bella accelerazione di rovescio di Fognini. 40-30 Risposta vincente di Fognini. 40-15 Ottima prima del serbo. 30-15 Esce il passante di Fognini. 15-15 Servizio e rovescio vincente per il serbo. 0-15 Spettacolare ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : 0-1 - immediato break per il serbo : 30-0 Ace di Krajinovic. 15-0 Risposta sul nastro per Fognini. 0-1 Il dritto abbandona ancora Fognini ed arriva il break per Krajinovic. 40-A Altro errore di Fognini e purtroppo arriva il break. 40-40 Altra prima di servizio per il ligure. 30-40 Fognini annulla la prima con il servizio. 15-40 Brutto errore di Fognini e subito due palle break per Krajinovic 15-15 Prima vincente di Fognini. 0-15 ...

LIVE Fognini-Krajinovic - Atp Basilea 2019 in DIRETTA : il ligure obbligato a vincere per sognare le Finals : La corsa di Fognini verso le Finals Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Basilea: oggi, il secondo match a partire dalle ore 19.00 vedrà la sfida che opporrà l'italiano, numero cinque del seeding, al serbo, in tabellone con lo special exempt dopo la finale raggiunta ...

LIVE Fognini-Popyrin - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : 6-2 6-4 - il ligure vince ed accede agli ottavi : Adesso Fognini affronterà il vincente del derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic, quest'ultimo reduce dalla finale di Stoccolma. Ottima la prestazione per il ligure che almeno per un set e mezzo ha dominato contro l'australiano. Popyrin è riuscito a rimontare e portarsi avanti sul 4-3, ma Fognini ha ritrovato ritmo da fondo campo e ha conquistato il secondo set. 6-4 vince ...

LIVE Fognini-Popyrin - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : 6-2 3-4 - sorpasso dell'australiano nel secondo set : 15-15 Scambio duro e Popyrin stecca con il dritto. 4-4 Fognini tiene un importante turno di servizio. 40-15 Ace di Fognini. 30-15 Ottima chiusura a rete del ligure. 15-15 Popyrin sbaglia con il rovescio. 0-15 Pazzesco ora Popyrin, che sfonda con il dritto. 3-4 Con due prime vincenti l'australiano sorpassa Fognini nel secondo set. 30-30 In rete il back di Popyrin. 30-15 E' salito di ...