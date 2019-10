L’ipocrisia dei buonisti sulla Ocean Viking

Siria - il ritorno dei curdi sotto la protezione di Damasco deve farci pensare. E al diavolo L’ipocrisia : “Crediamo nella democrazia, ma dobbiamo riconsiderare i nostri alleati”. Mazloum Abdi, comandante in capo delle Forze Democratiche Siriane, fazione arabo-curda collegata all’Ypg, ha spiegato con queste parole su Foreign Policy la decisione dei curdi del Rojava di allearsi con Damasco in funzione anti-turca. L’accordo è arrivato grazie alla mediazione russa. “Noi non crediamo alle loro promesse – ha puntualizzato ...