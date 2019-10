Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Shangai è una delle città più esposte ai cambiamenti deldel(foto: Getty Images) Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications evidenzia che potremmo aver sottovalutato ledell’innalzamento deldei mari. Secondo i due ricercatori di Princeton che lo hanno condotto, questo fenomeno potrebbe portare alla scomparsa di un territorio molto più vasto di quello che ci aspettavamo e costringere dai 150 ai 300 milioni di persone circa ad abbandonare le loro case entro il 2050. Il numero esatto dipende dalla quantità di emissioni che emetteremo nei prossimi anni, ma è circa tre volte più alto di quello finora stimato. Scott A.Kulp e Benjamin H.Strauss, i due studiosi, sono arrivati a questo risultato anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e lo definiscono scioccante. “Queste valutazioni ci mostrano come il cambiamento ...

fattoquotidiano : Groenlandia, scioglimento record nel 2019. E l’Europa pagherà miliardi di euro per l’innalzamento del Mediterraneo - emergenzavvf : Elisoccorritori dei #vigilidelfuoco in azione #oggi #24ottobre a Chivasso (TO): recuperati con l’elicottero DragoVF… - Asgard_Hydra : L'innalzamento del livello del mare avrà conseguenze peggiori del previsto -