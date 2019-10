Libero | Napoli-Atalanta | tutti i rischi sono per la squadra di Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Al San Paolo arriva l’che tanto somiglia al Leicester, scrive. Una partita che potenzialmente potrebbe spaccare il campionato e in cui ipiù grandiquelli del. Se ladidovesse vincere, andrebbe a -6 e si assicurerebbero il terzo posto in classifica, agguantando la Juve in attesa della sfida con il Genoa delle 21. Soprattutto, potrebbe scavare un solco importante tra le squadre in lotta per la vetta e tutte le altre in corsa per la Champions. Ma non sarà facile contro l’di Gasperini, che è partita lanciatissima in campionato.per il. Una sconfittaerebbe di aggravare il momento degli azzurri, che sarebbero scavalcati da Roma, Lazio e Cagliari al quarto posto. Sarebbe la prima volta negli ultimi anni in cui lasi ritroverebbe fuori dalla zona Champions alla fine del primo ...

napolista : Libero: #NapoliAtalanta, tutti i rischi sono per la squadra di #Ancelotti In caso di sconfitta il #Napoli rischia… - CartoChiara : Libera la tua creatività e scrivi la tua storia con le penne della Staedler...penne di tutti i colori e gusti adatt… - CartoChiara : Per tutti gli amanti della tecnica Faber Castell mette a disposizione un ampia scelta di prodotti per il disegno te… -