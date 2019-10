LETTERA Attacco finto-riformista al nuovo Riformista | sindrome da

"Non fare il duro - non fare lo scemo". La LETTERA di Trump a Erdogan prima dell'attacco : “Non fare il duro, non fare lo scemo”. Donald Trump aveva scritto a Recep Tayyip Erdogan una lettera datata 9 ottobre, appena prima dell’offensiva, con una minaccia senza veli di conseguenze in caso di offensiva turca in Siria.“Lavoriamo a un buon accordo. Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, e io non voglio essere il responsabile della distruzione dell’economia turca” è ...