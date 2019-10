Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nel 2015 Jesus ha avuto un incidente domestico e da allora è su una sedia a rotelle. Alcuni operai stavano effettuando dei lavori di restauro nella sua casa di Guadalajara in Messico. Avevano, tuttavia, puntellato male il pavimento che ha ceduto, trascinando con sé Jesus; da allora lui non cammina più. Di recente, però, ha potuto provare di nuovo l'emozione di stare in piedi e muovere qualche passo grazie a, un esoscheletro progettato per ridare aicon problemi di deambulazione la possibilità di muoversi di nuovo sulle proprie gambe."A proposito delle emozioni e dello stato mentale - ha spiegato - ti dà una sensazione completamente differente. Puoi guardare finalmente le persone negli occhi, stando alla stessa altezza. Per noi è importante non dover sempre guardare i nostri interlocutori dal basso verso l'alto". L'esoscheletro, tuttavia, almeno per ora, non ...

ilfogliettone : L'esoscheletro Roki permette ai disabili di camminare - - notizieit : In Messico l’esoscheletro Roki permette ai disabili di camminare - Affaritaliani : In Messico l'esoscheletro Roki permette ai disabili di camminare -