League of Legends | Riot Games svela la prima skin firmata Louis Vuitton

League of Legends e gli eSport visti attraverso un divertente sketch di Saturday Night Live : Tenere traccia di tutto ciò che accade durante una partita di League Of Legends può essere complicato, anche se si è un giocatore esperto o un presentatore. Ma è completamente impossibile se di solito si ha a che fare con sport completamente diversi ed è questo il caso.All'interno del Saturday Night Live, un esilarante sketch ha visto Chance The Rapper nei panni di Lazlo Holmes, un reporter NBA che si è lanciato nella presentazione di uno sport ...

I giocatori di League of Legends hanno trascorso 160 miliardi di ore sul gioco : League of Legends potrebbe essere considerato tranquillamente il gioco più grande del mondo o, comunque, rientra tra i giganti del settore. Riot ha recentemente svelato che il conteggio dei giocatori di League of Legends raggiunge regolarmente otto milioni di utenti simultanei e, uno dei migliori giochi per PC, ha risucchiato nel gioco gli utenti per un numero di ore maggiore rispetto alla lunghezza totale della storia umana!"160 miliardi di ore ...

10 anni di League of Legends : Tutte le novità di RIOT : Iniziati i festeggiamenti del 10° anniversario di League of Legends, celebre MOBA pubblicato in America del Nord ed Europa il 27 ottobre 2009, e che secondo un articolo di Forbes del 2012 è diventato il gioco più utilizzato in entrambi i continenti in termine di ore giocate. Gli sviluppatori hanno già reso note molte delle novità in arrivo, alcuni dei quali ne parleremo qui sotto: League of Runeterra: Gioco di carte simile ad Heartstone, ...

League of Legends Wild Rift - prova : "Un piccolo passo per Riot, un grande passo per l'umanità", direbbe qualcuno nel vedere questo nuovo titolo, ed effettivamente League of Legends - Wild Rift promette di rivoluzionare il mondo del gaming.Il progetto nasce dalla necessità di ampliare al ben più noto fratello maggiore l'accessibilità al mercato mobile, prendendo come pubblico di riferimento un target totalmente diverso da quello attuale e portando ad un nuovo gradino evolutivo ...

Riot Games annuncia il documentario League of Legends Origins - il simulatore LoL Esports Manager e l'ente benefico Karma : Continua la carrellata di annunci da parte di Riot Games, dal nuovo card game strategico Legends of Runeterra fino all'interessante hero shooter tattico Project A.Ora vi riportiamo altri 3 annunci dal comunicato ufficiale.Il primo riguarda il documentario League of Legends Origins: "League of Legends Origins è un documentario del celebre Leslie Iwerks. In esso, Iwerks esplora l'ascesa di LoL e della community che hanno reso LoL uno dei giochi ...

League of Legends accoglie il nuovo campione Senna con uno splendido trailer animato : Ovviamente i festeggiamenti per il decimo anniversario di League of Legends non potevano ignorare in toto il protagonista assoluto dell'evento e anche per il MOBA sono in arrivo delle novità molto interessanti a partire dall'introduzione di un nuovissimo campione.Introdotta attraverso uno splendido trailer animato che trovate poco più in basso, Senna è il nuovissimo campione pronto a invadere il Rift. Originariamente è una delle tante anime ...

Riot Games annuncia la serie animata di League of Legends Arcane e il misterioso Project F : Giornata di importanti annunci per Riot Games, che ha già presentato il nuovo gioco di carte strategico per PC e mobile, Legends of Runeterra, e l'hero shooter competitivo Project A.Ora apprendiamo dal comunicato stampa ufficiale che la compagnia ha svelato anche Arcane, la serie animata di League of Legends, sviluppata e prodotta da Riot Games, in arrivo nel 2020.Inoltre, sono state condivise le prime notizie sul misterioso Project F: "Project ...

Project L è il misterioso picchiaduro ambientato nell'universo di League of Legends : Non si tratta di un annuncio vero e proprio ma più di una prima infornata di dettagli per quanto a occhio e croce i dettagli siano comunque pochissimi. All'EVO 2019 abbiamo scoperto che i creatori del picchiaduro free-to-play Rising Thunder stavano lavorando a un progetto targato Riot Games. Quel progetto ora è conosciuto come Project L.A livello ufficiale la descrizione di Project L è estremamente striminzita: "Project L è il nome in codice ...

League of Legends arriverà su Android nel 2020 e sarà riprogettato dalle fondamenta : Riot Games ha confermato ieri che League of Legends arriverà su iOS e Android nel 2020 con l'edizione Wild Rift riprenderà sostanzialmente la versione principale del popolare MOBA per Windows e macOS, tuttavia non si tratterà di un port ma piuttosto di un gioco creato da zero con un gameplay riprogettato per le nuove piattaforme. L'articolo League of Legends arriverà su Android nel 2020 e sarà riprogettato dalle fondamenta proviene da ...

Legends of Runeterra è il nuovo gioco di carte strategico gratuito per PC e mobile ambientato nel mondo di League of Legends : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l'uscita di Legends of Runeterra (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobile ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo, provato in anteprima per voi, sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione.In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a nuovi personaggi provenienti ...

League of Legends : Wild Rift porta League of Legends su console e dispositivi mobile : In occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends, Riot Games ha deciso di sganciare diverse bombe niente male annunciando una miriade di nuovi progetti in fase di sviluppo più o meno avanzata. Tra i tanti annunci c'è spazio anche per l'arrivo del noto MOBA su console e dispositivi mobile.Gli sviluppatori ci tengono immediatamente a sottolineare che non si tratterà di un mero porting e probabilmente è proprio per ...

Red Bull Factions torna nella quarta edizione che unisce eSport e League of Legends : Centinaia di partecipanti e oltre 50 mila spettatori che hanno seguito assiduamente tutta la competizione, dalle qualifiche alle finali: questi i numeri della scorsa edizione del Red Bull Factions, il torneo di League of Legends tra fazioni targato Red Bull. Un torneo che, come ci svela il comunicato ufficiale, sta per tornare nella quarta edizione.Il Factions è indubbiamente una delle competizioni dedicate al videogioco di Riot Games più amate ...

League of Legends - Riot Games precisa : "Nessuno vuole vietare agli altri di dire Hong Kong" : Sembra che le polemiche attorno alle rivolte di Hong Kong non si stiano placando, anzi, tutto il contrario. Come ormai vi sarà noto, Blizzard si trova nell'occhio del ciclone dopo che la società ha deciso di sospendere un giocatore di Hearthstone che ha dichiarato durante una diretta streaming di appoggiare la protesta che sta avvenendo ad Hong Kong.In favore del giocatore è arrivato il sostegno non solo di molti giocatori, ma anche di società ...

Jiizuké : dalla cameretta ai palcoscenici europei e mondiali - il miglior giocatore italiano di League of Legends si racconta : Daniele Di Mauro è un giovane ragazzo di Mondragone. Classe ‘96, a 23 anni è uno dei rappresentanti più importanti che l’esport italiano abbia mai avuto a livello internazionale. Da due stagioni gioca per il team francese dei Vitality nella massima scena competitiva di League of Legends agli European Championship o, più semplicemente, LEC. Ha iniziato la sua carriera giocando dalla sua stanzetta, come tutti d’altronde, per poi trasferirsi prima ...