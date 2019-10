LE PAGELLE | Il Napoli merita la vittoria | ma l’arbitro ed il VAR regalano il pari

PAGELLE e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1 - non basta Bonucci. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1, non ...

Napoli-Atalanta 2-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Koulibaly libertà condizionata - Ilicic come l’Amaro Lucano [FOTO] : Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Spettacolare e polemico 2-2 tra Napoli e Atalanta. Vantaggio azzurro con Maksimovic, pari di Freuler, nuovo vantaggio con Milik, gol del 2-2 di Ilicic. Polemiche per un mancato rigore per fallo di Kjaer su Llorente, poco prima dell’azione del secondo gol bergamasco. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb NAPOLI (4-4-2): Meret 5: dopo una serie di prestazioni ...

Spal-Napoli 1-1 - PAGELLE / Almeno Sant’Arcadio conferma la sua resurrezione psicologica : OSPINA. Domanda: chi può miracoleggiare più del formidabile Meret? Risposta: il Gatto Ospinik. Ci sono parate, Ilaria cara, che entrano nella nostra memoria di tifosi: quelle sui quasi gol degli avversari, modello il magnifico Gordon Banks su Pelè a Mexico 70. Certo era pur sempre Spal-Napoli e questa non è la parata del secolo ma ricorderemo a lungo come Ospinik alza una mano santa sulla cabeza di Vicari al 51’. Non la accarezza, né la ...

Spal-Napoli 1-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : ‘San Gennaro’ Ospina - Milik continua a segnare [FOTO] : Spal-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non va oltre il pareggio in casa della Spal. La gara del Paolo Mazza è terminata 1-1 con le marcature di Milik e Kurtic. Impegnati nella ripresa i due portieri che salvano le proprie squadre dalla sconfitta. Male tutto il centrocampo azzurro, Allan e Zielinski poco incisivi. Fallisce dunque per la compagine di Ancellotti il tentativo di riavvicinarsi a Juventus e Inter, scappa così ...

Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli - le PAGELLE dei quotidiani : Due vittorie per le italiane nel mercoledì di Champions League. L’Inter ha steso il Borussia Dortmund con i gol di Lautaro Martinez e Candreva, protagonista assoluto della vittoria del Napoli a Salisburgo è stato, invece, Mertens, autore di una doppietta, di Insigne l’altra rete azzurra. Le pagelle dei quotidiani sportivi in edicola oggi. GAZZETTA DELLO SPORT Inter-Borussia Dortmund INTER (3-5-2): Handanovic 7; Godin 6.5, De ...

Salisburgo-Napoli 2-3 - le PAGELLE di CalcioWeb : Mara-Mertens - Callejon finisce nell’Atacama : Salisburgo-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli sbanca Salisburgo e fa un passo importante verso la qualificazione. A segno Mertens, con una doppietta, e Insigne. Per gli austriaci doppietta di Haland. Bene, oltre a Mertens, Allan e Meret. Salisburgo-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Salisburgo (4-4-2): Stankovic 6 (33′ Carlos 5.5); Kristensen 6, Ramalho 6, Wober 6.5, Ulmer 5.5; Mwepu 6 (89′ Koita sv), Junuzovic 6, ...

PAGELLE Salisburgo-Napoli - voti Champions League 2019-2020 : Ecco le Pagelle di Salisburgo-Napoli, sfida valevole per la terza giornata d’andata della Champions League 2019-2020: al Was-Siezenheim va in scena la sfida tra i partenopei, al primo posto, e i padroni di casa, a pari punti con il Liverpool a quota 3 punti. Pagelle Salisburgo-Napoli 1-1 Mertens, Haaland (R) SALISBURGO (4-4-2) Stankovic 5,5: Si supera sin da subito su Mertens, quindi viene “bucato” sul suo palo da parte del ...

Napoli-Verona 2-0 - PAGELLE / Il Napule è cinico e vince. Romeo è cornuto ancora una volta : MERET. In una partita non memorabile, Ilaria cara e bentrovata, il giovane Meret fa qualcosa di indelebile al 18’ ed evita altri dolori a sé medesimo e a noi tutti: quella sequenza su Lazovic, Pessina e Stepinski è diventerà un cult – 7 Non so se hai mai avuto un gatto, Fabrizio. Io sì e le volate di Meret mi hanno ricordato la gioia del mio micio di un tempo quando giocava ad acchiappare le cose che gli lanciavo. Meret è uno che prova gioia nel ...

LE PAGELLE – Meret salva il Napoli e Milik affonda il Verona : LE PAGELLE – Meret salva il Napoli e Milik affonda il Verona PAGELLE Napoli VERONA. Napoli – Verona 2-0. Nel primo tempo il Verona ammutolisce il San Paolo, poi nel finale della prima frazione di gioco e nella ripresa Milik e compagni si riprendono la scena e sconfiggono un ottimo Verona. Meret 7.5 – Prevedendo che Milik –prima o dopo si sarebbe svegliato- ha salvato il Napoli varie volte. Da incorniciare il triplo intervento con cui nega ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 2-0 calcio - Serie A in DIRETTA : la doppietta di Milik firma la vittoria. PAGELLE e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Napoli batte il Verona 2-0. 91′ Giallo per Mertens per un entrata in ritardo su Lazovic. 90′ Ci saranno 3 minuti di recupero. 89′ Cross di Salcedo, manca il controllo Meret e Tutino non riesce a trovare la porta completamente sguarnita. 87′ Gestisce ora palla il Napoli, cercando di far scorrere il tempo. 85′ Fuorigioco di Lazovic ...

Torino-Napoli 0-0 - PAGELLE / La rivoluzione di Re Carlo si è fermata : Le pagelle di Torino-Napoli MERET. In questa grigissima settimana di pareggi, il giovane Meret continua a distinguersi per la sua inclinazione al Pronto Intervento. Risponde sempre alle chiamate, tipo quella all’ultimo secondo del primo tempo, sul tiro di Ansaldi. Il resto è gestione pura – 6,5 Diciamo che di parate ne ha fatta una sola, quella che dici tu, appunto. Ma che è stata così importante che noi gli mettiamo il voto solo per quella ...