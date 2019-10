Le 40 paure degli italiani | ecco la classifica completa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) In occasione della festa di Halloween,.coop ha reso nota unarelativa alle 40. La graduatoria è stata stilata sulla base di una serie di analisi dei Google Trend: inserendo sulla barra di ricerca "paura di, del, delle…" è stato possibile individuare le parole più frequentemente associate alle domande poste. Successivamente per uniformare i dati è stato fatto un confronto tra il periodo gennaio-ottobre per gli anni 2008, 2017 e 2019. Da notare che tra chi sale e chi scende c'è un comune denominatore: i fatti di cronaca.Buio, volare e cani occupano il podio. Nella top 40 c'è solo un animale domestico, ma gli fanno compagnia le farfalle, i serpenti, le api e i ragni: in crescita i topi, sintomo dello stato di abbandono di alcune città. Le notizie che si ascoltano nei telegiornali, o comunque si leggono sui social, hanno notevolmente influenzato la ...

