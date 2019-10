Lazio-Torino in tv oggi | orario d’inizio | canale | streaming | probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Turno infrasettimanale per la Serie A di calcio 2019/2020, che vivrà quest’sette partite, tra cui anche l’impegno casalingo delladi Simone Inzaghi, che affronterà il, per una sfida da non sbagliare per rilanciarsi in classifica. La partita si svolgerà come detto questa sera, a partire dalle ore 21, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e sarà visibile in diretta su DAZN, piattaformain abbonamento a 9,99€ al mese, e che per ogni giornata di campionato trasmette tre sfide. Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM IN, LIVE E ON DEMAND Il programma del match: Serie A TIM 2019/2020 Ore 21DAZN Le(3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.(3-5-2), la probabile formazione: ...

VarskySports : ??Parma 0 - Verona 1 (Lazovic) Miércoles Napoli-Atalanta Cagliari-Bologna Juventus-Genoa Lazio-Torino Sampdoria-Lec… - sportsstartz : LIVERPOOL, ARSENAL NANI KUWA MBABE LEO..? Italy - Serie A 20:00 SSC Napoli vs Atalanta 22:00 Cagliari vs Bologna… - NBC_92 : Lazio vs Torino >>> -