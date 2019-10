Lazio | Inzaghi è soddisfatto ma guarda già avanti | “Da domani testa al Milan”

DIRETTA Lazio TORINO/ Video streaming DAZN : Simone Inzaghi vs Walter Mazzarri : DIRETTA LAZIO TORINO: streaming Video e tv, risultato live della partita in programma all'Olimpico e valida nella 10giornata della Serie A.

Lazio - conferenza Inzaghi : “non siamo Immobile dipendenti. Caicedo merita spazio” : Dimenticate le gioie di Firenze, la Lazio torna a pensare subito al campionato. Lo scontro diretto Napoli-Atalanta obbliga i biancocelesti alla vittoria per accorciare le distanze in classifiche. Il tecnico Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida col Torino, in conferenza stampa a Formello ha risposto alle domande dei giornalisti sui vari dubbi di formazione e infermeria. Ecco le parole del mister capitolino: “Domani sara’ una ...

La Lazio batte una grande Fiorentina : Inzaghi più tranquillo : Mister Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo grazie ai tre punti, conquistati all’ultimo respiro al Franchi, dalla sua Lazio.

Fiorentina-Lazio - parola agli allenatori. Montella : “Perché niente Var?”. Inzaghi : “Non parlo più” : Il posticipo domenicale tra Fiorentina e Lazio, che ha chiuso la 9^ giornata di Serie A, è andato ai biancazzurri. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due allenatori Montella ed Inzaghi. Montella – “Io non capisco perché sull’episodio decisivo a 5′ dalla fine, in una gara tirata, l’arbitro non sia andato a controllare le immagini al Var. Quando c’è la Var e non si va a ...

Live Fiorentina-Lazio 0-1 Correa porta avanti gli uomini di Inzaghi : Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento,...

Fiorentina-Lazio 0-0 La Diretta le formazioni - Inzaghi sceglie Patric : Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento,...

Fiorentina-Lazio live - le formazioni ufficiali : Correa-Immobile per Inzaghi : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio : conferme per Montella - sorpresa per Simone Inzaghi : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio – Il posticipo della nona giornata di Serie A va in scena al “Franchi”. La Fiorentina riceve la Lazio. I viola sono reduci da un’ottimo periodo, dopo le difficoltà in avvio di stagione. Montella sembra aver trovato gli equilibri giusti e soprattutto gli uomini su cui contare. Non a caso il tecnico di Pomigliano d’Arco sembra intenzionato a confermare l’undici delle ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Formazione? Dipende dai recuperi dei miei calciatori” : “Siamo in un momento nel quale abbiamo offerto una delle migliori prestazioni, senza ottenere risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo perché non è da tutti giocare così bene in uno stadio molto importante. Avremmo meritato di più e torniamo dalla trasferta scozzese con zero punti”. Alla vigilia di Fiorentina-Lazio, in conferenza stampa, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi torna sulla sconfitta di due ...

Lazio - Simone Inzaghi : “Questo è il brutto del calcio. Giocando così partite del genere ne perderemo poche” : Sconfitta immeritata e dolorosa quella della Lazio contro il Celtic. Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Questo è il brutto del calcio. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di valore. Giocando con questo spirito partite del genere ne perderemo poche. Purtroppo è già successo in questa stagione, ma andiamo avanti. Il secondo gol è un errore individuale che non deve ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti lottano ma perdono immeritatamente! Forster e Jullien gelano Inzaghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 LE PAGELLE DELLA LAZIO: Strakosha 5,5; Bastos 5,5, Vavro, 6,5 Acerbi 7; Lazzari, 7,5 Parolo 6, Leiva 7, Milinkovic 6,5, Jony 5,5 (dal 68′ Lulic 6); Caicedo 6,5 ( dal 85′ Cataldi 6,5), Correa 6,5 (dal 73′ Immobile 6). All. Inzaghi 6,5. 22.58 A breve le pagelle del match! 22.57 La Lazio perde immeritatamente 2-1 al Celtic Park contro il Celtic di Lennon, che con ...

Lazio-Atalanta 0-0 la diretta Inzaghi sceglie Marusic e non Lazzari - Gasp rinuncia a Ilicic : Lazio e Atalanta aprono questo pomeriggio all'Olimpico il programma dell'8a giornata di Serie A nella sfida delle ore 15. I biancocelesti sono al momento sesti in classifica con 11 punti, e...

Lazio - conferenza Inzaghi : “le frasi di Lotito ci hanno motivato”. E sulla formazione contro l’Atalanta… : Correa e Milinkovic faranno rientro in campo con l’Atalanta. E’ questo ciò che si evince principalmente dalla parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa a Formello alla vigilia del match. Ecco le parole del tecnico della Lazio pronunciate ai giornalisti presenti: “inizia con l’Atalanta un ciclo di partite molto importanti, sicuramente più impegnativo. Ospiteremo un avversario scomodo, dovremo cercare di fare una ...

Claudio Lotito contro Simone Inzaghi? "Lazio fuori dalla Champions - di chi è la colpa". Bordata : Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport e, tra le tante cose, ha parlato soprattutto del controverso Lazio-Inter del 20 maggio 2018 che costò la Champions League ai biancocelesti. Il ricordo non è piacevole per l'imprenditore romano, ma sa gi