Lavoro | come trovarne uno nuovo tramite LinkedIn senza perdere quello attuale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) di David Bonaventura* Da tempo stai cercando un, per cui ti affidi a questo fantastico strumento:. Sembra veramente l’autostrada per raggiungere il tuo obiettivo: ti presenti, condividi collegamenti e contenuti, vieni notato e trovi ilche meriti. Dicono. Ma è proprio così facile econtro indicazioni? Non proprio. Usida tempo ma di proposte dinon ne ricevi. Cerchi allora di metterti in mostra. Accade però una cosa che non ti aspettavi: il tuodatore diinizia a demansionarti assumendo un atteggiamento ostile nei tuoi confronti. Perché? Dalla tua evidente attivitàil tuo datore diha capito che il tuoo l’azienda stessa non ti piace più e stai cercando un’alternativa. La cosa che lo irrita è che lo stai facendo in pubblico mettendo a rischio la sua credibilità professionale. Quando unce ...

GabriGiammanco : Giusto il sostegno a chi vive in povertà ma il rdc è stato venduto come un mezzo per trovare lavoro e non si sta ri… - emergency_ong : 'Essere curati è un diritto e va applicato per tutti, ovvero curare gli altri come vorremmo essere curati noi e i n… - AnnaAscani : Salvini non ha fatto nulla per l’Umbria. Solo chiacchiere e post. Noi invece ci siamo messi subito al lavoro e a da… -