Laura Pausini va a sorpresa dai bambini malati dell' Ospedale Bellaria di Bologna

Un cofanetto di Laura Pausini per i 25 anni di carriera in Spagna : C'è aria di novità, con un cofanetto di Laura Pausini in uscita per i primi 25 anni di carriera. La prima volta di Laura Pausini - disco omonimo dell'artista di Solarolo - risale infatti al 1994 senza che, da quel momento, la sua carriera internazionale abbia conosciuto la minima battuta d'arresto. Ad annunciare la novità è Laura Pausini attraverso i suoi social, che specifica anche la data scelta per l'arrivo sul mercato della prossima ...

Eros - il messaggio emozionante di Laura Pausini su Instagram : “Idolo e amico” : Eros Ramazzotti compie gli anni e Laura Pausini festeggia il suo compleanno con un messaggio emozionante postato su Instagram. I due cantanti si conoscono da moltissimi anni e sono senza dubbio fra gli artisti italiani più conosciuti e amati in tutto il mondo. A unirli non è solo una grande stima, ma anche l’affetto e un’amicizia che dura da diverso tempo. A testimoniarlo uno scatto postato su Instagram dalla Pausini il giorno del ...

Enrico Nigiotti mostra il cu** su Instagram e Laura Pausini rimane basita : Saranno le acque cristalline delle Maldive o la felicità di essere in vacanza. Insomma, ‘sarà quel sarà’, Enrico Nigiotti non ha saputo trattenersi dal postare uno scatto hot su Instagram: il cantante di Nonno Hollywood si tuffa con il costume tirato su, come fosse un tanga. “Sobrietà (olio su tela) #billyelliotnontivedonemmeno”, si legge come didascalia della foto. E tra i tanti commentatori anche Laura Pausini, che si ...

Il tuffo nudista di Enrico Nigiotti che impressiona Laura Pausini : Il lato B di Enrico Nigiotti è piaciuto a tutti. Non si tratta di un lato B musicale, ma di quello fisico del cantautore livornese. Ha ottenuto più di 40mila like la foto postata su Instagram da Nigiotti e questa volta non sono i capelli lunghi e la barba folta a esaltare i fan, ma un tuffo in costume. La fotografia è stata scattata alle Maldive dove il cantante è in vacanza. La didascalia è esempio dell’animo rock amante della brava del ...

Enrico Nigiotti alle Maldive - la foto fa impazzire il web e anche Laura Pausini : Enrico Nigiotti sa come attirare a sé l'attenzione e non solo sul palco. Sui social, il ragazzaccio tosano del rock ha quasi 400.000 follower che lo seguono e lo ammirano, non solo per la sua bravura ma anche per la sua indubbia avvenenza. Capelli lunghi, barba incolta, occhi azurri e aria da bad boy sono gli ingredienti calamita ma se poi ci si aggiunge un pizzico di pazzia, il mix è davvero esplosivo. Lo ha dimostrato con una delle ultime ...

Laura Pausini sexy su Instagram : Da quando curano la mia immagine sono meno cesso : L'ultima foto postata da Laura Pausini sul suo profilo Instagram sta infiammando il web perchè la cantante ha deciso di mostrare il lato più femminile e sensuale di sè osando quanto basta per solleticare la fantasia dei suoi follower.Appoggiata contro una parete, quasi seduta se non fosse che fa leva sugli alti tacchi dei suoi sexy stivali neri in-camoscio con una banda decorativa dorata, mentre guarda sorniona l'obiettivo. "Buongiorno! Oggi ho ...

Laura Pausini cannibalizza il MEI invece di studiarlo per fare una musica migliore : Piccolo sillogismo. L'indie è il nuovo pop. L'indie va in classifica. I cantanti pop, quelli già affermati, non vanno più in classifica, o ci passano fugacemente. I cantanti pop, quelli già affermati guardano all'indie per cercare di rimanere a galla. Fine del piccolo sillogismo. Iniziamo. Rullo di tamburi. Laura Pausini si attacca al MEI. Lo fa con la sua solita grazia, così, senza preoccuparsi troppo dei danni ...

Laura Pausini a Faenza il 5 settembre 2020 - #PausiniBeMe per i 25 anni insieme : Laura Pausini annuncia un grande evento in programma per il 5 settembre 2020 a Faenza. #PausiniBeMe sarà una grande festa riservata agli iscritti al suo Fan Club ufficiale che si terrà il prossimo anno, dalle ore 21.00 a mezzanotte. Nel comunicare le prime informazioni ai fan, Laura Pausini lascia un appuntamento a cadenza mensile: ogni 5 del mese annuncerà nuovi dettagli sui social. Ciò che è noto al momento è stato annunciato il 5 ...

JESSICA MORLACCHI - CELINE DION/ 'Con Laura Pausini ho sbagliato…' - Tale e quale show - : JESSICA MORLACCHI, Tale e quale show 2019: dopo l'imitazione poco convincente di Laura Pausini si confronta con la star CELINE DION.

Laura Pausini condivide una foto di famiglia inedita per la Festa dei Nonni : Laura Pausini condivide una foto di famiglia molto speciale per la Festa dei Nonni. L'artista di Solarolo ha deciso di tornare sui suoi canali social con un'immagine con la quale ha inteso celebrare la ricorrenza, nella quale non potevano mancare i suoi genitori con la piccola Paola. Dice Laura Pausini: "Oggi in Italia è la #FestaDeiNonni. Ho deciso di pubblicare questa foto molto privata del battesimo di Paola con i miei genitori per ...

Laura Pausini a La Voce Artistica a Ravenna - ospite speciale al convegno del dottor Fussi : Laura Pausini a La Voce Artistica a Ravenna per il convegno del dottor Fussi. L'artista romagnola sarà l'ospite speciale dell'evento che sarà organizzato dal 10 al 13 ottobre al Teatro Alighieri con il foniatra che si occupa di curare la Voce dei Vip. L'evento, giunto alla sua ventesima edizione, è organizzato da Ravenna Incoming con la partecipazione di Franco Fussi che assumerà il ruolo di curatore scientifico e di Albert Hera, che è ...

JESSICA MORLACCHI È Laura PAUSINI/ La bella voce potrebbe non bastare questa volta... : JESSICA MORLACCHI a Tale e Quale show 2019 imitare LAURA PAUSINI: ottima voce e bello il trucco ma questa volta la giuria sembra meno convinta sulla somiglianza con l'originale.

Instagram - violato l'account di Laura Pausini : "Regalo smartphone Apple" : Il profilo della cantante - che non sta regalando duemila iPhone XS - è stato compromesso per indurre gli utenti a seguire dei link malevoli

Laura Pausini : "Il mio profilo Instagram è stato hackerato" : La cantante vittima di malintenzionati che hanno riempito il profilo social di link ingannevoli. Dopo poche ore l'account è...