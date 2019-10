L’asteroide Hygiea potrebbe diventare il più piccolo pianeta nano mai scoperto nel

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)essere classificato come. L’oggetto, il quarto più grande della fascia degli asteroidi, è stato osservato dallo strumento Sphere installato sul telescopio Vlt dell’Eso che ha permesso di studiarne la superficie e di determinarne la forma sferica e le dimensioni con una risoluzione mai raggiunta finora.– riporta Global Science – ha i requisiti peril piùmainel Sistema Solare: orbita intorno al Sole, non è una luna e ha una massa sufficiente.ha un diametro di poco più di 430 chilometri e sorprendentemente non ha il cratere di impatto che gli astronomi si aspettavano di vedere sulla sua superficie.infatti, è membro di una delle più grandi famiglie di asteroidi, composta da circa 7000 corpi celesti tutti originati dallo stesso corpo genitore e gli astronomi credevano di poter ...

