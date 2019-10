Lamorgese: lotta mafia priorità governo

Le mafie "hanno fatto registrare ampie trasformazioni assumendo modelli di azioni sempre più complesse" e il contrasto alle organizzazioni criminali resta una "del". Così la ministra dell'Interno,, in commissione Anti. Serve uno"sforzo straordinario da parte di tutte le istituzioni, per promuovere politiche di sicurezza integrata", ha detto,visto che le organizzazioni criminali si fanno sempre più sofisticate e si infiltrano in importanti segmenti economico-finanziari.(Di mercoledì 30 ottobre 2019)