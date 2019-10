Ladri in casa Marchisio | il duro sfogo dell’ex centrocampista della Juventus FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Brutta disavventura in, isono entrati all’interno dell’abitazione dell’ex calciatore, grande paura per tutta la famiglia, il Principino ha deciso di sfogarsi, dure parole non solo nei confronti deima anche degli “haters” che sui social non hanno risparmiato qualche critica. Poi sono arrivati anche per i ringraziamenti nei confronti delle tantissime persone che gli hanno manifestato solidarietà dopo la rapina subita. “Se entri nelladi una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo – scrivesu Twitter -. Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne e’ una battuta idiota sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza”. In alto lacon il post pubblicato da ...

