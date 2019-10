La strada di casa | una terza stagione senza Alessio Boni?

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Martedì 29 ottobre è andata in onda la sesta e ultima puntata della fiction di Rai1 Ladi. Gli ascolti ottenuti dalla secondasono stati molti buoni e questo dovrebbe pesare nella direzione di un rinnovo per una, ma la trama dell’ultimo episodio invece suggerisce tutt’altra considerazione e fa sorgere una domanda: può esistere Ladi? ATTENZIONE SPOILER Ladi2, la fine di Fausto Morra Nell’ultima puntata si è concluso l’arco narrativo di Fausto Morra, il protagonista interpretato proprio da. Morra, infatti, è in fin di vita a causa di un tumore al pancreas e inoltre ha concluso la sua missione: riportare tutti i suoi cari sulladi, sulla retta via. Quindi sia fisicamente che narrativamente non potrebbero esserci nuove puntate con Fausto Morra come ...

