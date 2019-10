La storia tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è già al capolinea? L’ex moglie di

Selvaggia Lucarelli : 'Delusi dalla sinistra votano Salvini? Questa storia ha rotto i c...' : Che si tratta di sondaggi o di elezioni, negli ultimi tempi, c'è un dato che continua a perpetuarsi: la Lega primo partito. Il Carroccio resta stabilmente oltre il 30% e questo apre dibattiti sulla natura di un successo che, negli ultimi anni, ha avuto un grande protagonista: Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno catalizza simpatie ed anche opinioni. Tra quest'ultime c'è quella di Selvaggia Lucarelli che, attraverso il suo profilo Twitter, ...

Flora Canto ricorda la storia d’amore con Bisciglia : il rapporto tra i due oggi : Flora Canto e Filippo Bisciglia sono stati insieme: le parole della showgirl oggi Flora Canto è felice acCanto a Enrico Brignano, dal quale ha avuto la figlia Martina, mentre Filippo Bisciglia è legato da dodici anni a Pamela Camassa, la vincitrice di Amici Celebrities. Forse non tutti sanno, però, che Flora e Bisciglia si sono […] L'articolo Flora Canto ricorda la storia d’amore con Bisciglia: il rapporto tra i due oggi proviene da ...

Sophie Wilmès è stata nominata prima ministra ad interim del Belgio : è la prima donna nella storia del paese : Sophie Wilmès è stata nominata prima ministra ad interim del Belgio per sostituire il primo ministro uscente Charles Michel, che dal prossimo 1 dicembre diventerà presidente del Consiglio europeo. Wilmès, che ha 44 anni, è francofona e come Michel fa parte del partito

Socotra è un paradiso in pericolo. E la sua storia riguarda tutti noi : Se pronuncio la parola “Galapagos”, credo che nessuno dei lettori non sappia cosa siano e non immagini Charles Darwin che vi approda, o non si prefiguri grandi tartarughe, iguane, uccelli marini. Se invece pronuncio la parola “Socotra”, beh, credo che invece la reazione sia ben diversa: una faccia stupita. “Socotra”: cos’è? Beh, qualche anno fa io stesso ebbi la medesima reazione, quando un giorno me ne parlò Massimo Livadiotti, di cui ero ...

Vittorio Feltri sull'omicidio di Luca Sacchi : "Una squallida storia di droga. E la magistratura italiana..." : Ci risiamo con la droga spacciata come si trattasse di patatine fritte. Il ragazzo romano freddato con un colpo di pistola alla testa aveva richiesto, pare, una fornitura di coca a due pusher. I quali invece non erano riusciti a recuperarla ma volevano ugualmente essere retribuiti, e hanno cercato d

Riccardo Guarnieri e l'addio a Ida Platano : Ha sporcato la nostra storia con una bugia : Questa volta, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra davvero finita. Il cavaliere del Trono Over ha lasciato lo studio di Uomini e Donne chiudendo "definitivamente" con la bella dama. I due avevano da poco deciso di darsi una nuova possibilità, ma le cose non sono andate bene. Nelle ultime settimane però, come riporta Today, le speranze del cavaliere si sono riaccese. Così Riccardo ha provato di nuovo a riconquistare Ida Platano, ma lei, ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore ...

Maturità 2020 - il ministro Fioramonti : “Prima prova - torna la storia come traccia obbligatoria” : Il titolare del Miur, Lorenzo Fioramonti, ha annunciato che la traccia di storia tornerà obbligatoria nella prima traccia, quella d'italiano, dell'esame di Maturità 2020: "La nostra nuova clausola dispone che una delle tre tracce incluse nella prova di tipo B sia obbligatoriamente dedicata alla storia. È il primo passo di un percorso che prevede il rafforzamento dello studio di questa materia nelle scuole di ogni ordine e grado".Continua a ...

Sanremo 2020 - per la prima volta nella storia del Festival la serata delle cover entra in gara : Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo le canzoni della serata cover entreranno nel vivo della gara. A deciderlo è il direttore artistico Amadeus che ha svelato il regolamento di Sanremo 2020, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio. La prima grande novità, dunque, è nella terza serata del Festival: l’interpretazione del brano da parte dei 20 artisti Campioni, canzoni tratte dal grande repertorio della kermesse canora e ...

Entra in un museo e scopre di avere un tumore al seno : l’incredibile storia di una donna viva per miracolo : Bal Gill è un donna fortunata. Nonostante abbia avuto un tumore, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno la donna è Entrata in un museo di Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, ...

L'elettricità a Roma - 1110 anni di luce : una mostra racconta la storia : Prendera' il via domani ai Musei Capitolini "1909-2019, 110 anni di luce. Acea e Roma. Passione e Innovazione", una mostra che racconta la storia