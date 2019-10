La ripresa della trattativa su Whirlpool e quella per la fusione Fca-Peugeot

L'Italia deve passare dalla gestione dell’emergenza a quella dello sviluppo e della ripresa : Pubblichiamo il testo integrale pronunciato dalla presidente Patrizia De Luise all'assemblea nazionale di Confesercenti. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Alle Autorità presenti, alle amiche, agli amici, alle colleghe ai colleghi, a chi via streaming sta seguendo in diretta i nostri lavori. Un

VIDEO Juventus-Bologna 2-1 - highlights e sintesi della partita : decisivo Pjanic nella ripresa : Nell’anticipo delle ore 20.45 dell’ottava giornata della Serie A di calcio la Juventus supera, non senza soffrire, il Bologna per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzate dal momentaneo pari di Danilo, in gol al 26′. Bianconeri sempre in testa alla classifica di Serie A. highlights Juventus-Bologna 2-1 IL VANTAGGIO DI CR7 via @VIDEOGoalsHD pic.twitter.com/a4vav0lH2h — ...

Napoli - domani a Castel Volturno ripresa allenamenti in vista della sfida contro il Verona : Napoli, domani a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti per la sfida contro il Verona Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da Carlo Ancelotti. Gli allenamenti saranno ripresi domani pomeriggio a Castel Volturno per preparare al meglio la prossima sfida contro il Verona, che si svolgerà sabato 19 ottobre alle ore 18. Durante la settimana si aggregheranno i vari nazionali che ...

Trump promette nuove concessioni a Huawei in vista della ripresa dei trattati con la Cina : L'amministrazione Trump sembra aver deciso di concedere alcune licenze, relative a beni non sensibili, per le compagnie USa che vogliono commerciare con Huawei. L'articolo Trump promette nuove concessioni a Huawei in vista della ripresa dei trattati con la Cina proviene da TuttoAndroid.

Istat : “A settembre ripresa della fiducia dei consumatori ma cala quella delle imprese. Per la manifattura è ai minimi da 5 anni” : Lieve ripresa, a settembre, dell’indice del clima di fiducia dei consumatori. Ma registra al contrario un lieve calo quello delle imprese. In particolare per la manifattura scende al livello più basso dall’ottobre del 2014, cioè da quasi cinque anni. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dall’Istat. Per i consumatori l’indice segna su agosto un “contenuto aumento” (da 111,9 a 112,2), mentre si registra una diminuzione ...

Maltempo Napoli : ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metro : ripresa intorno alle ore 12 la circolazione ferroviaria tra le stazioni Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra (linea 2 della metropolitana di Napoli), sulla linea Villa Literno-Napoli San Giovanni Barra. La sospensione era stata decisa intorno alle ore 5 a causa dell’allagamento della stazione sotterranea di piazza Garibaldi, con guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Nel corso dell’interruzione i ...

Chris Froome : ‘Sono grato di essere sulla via della ripresa’ : Appena tre mesi dopo il terribile incidente che sembrava poter mettere fine alla sua carriera, Chris Froome sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Il campione del Team Ineos è risalito in bicicletta da un paio di settimane con grande cautela, sorprendendo tutti per questo recupero che ha del prodigioso. Froome ha già ben chiaro in mente il piano per la prossima stagione che lo porterà all’assalto del quinto Tour de France da record con una ...

Draghi - le mosse della Banca centrale europea : taglio dei tassi e più spesa per la ripresa : Il peggioramento dell'economia è più serio del previsto. E l'inflazione è ben lontana dall'obiettivo. Basta questo per chiamare la Bce, all'ultima curva di Mario...

Terremoto al largo della Calabria : ripresa la circolazione dei treni sulla linea Lamezia-Paola-Sapri : È ripreso alle 08:35 il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Lamezia-Paola-Sapri, sospeso dalle ore 5, in via precauzionale e come da protocollo, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi in seguito alla scossa di Terremoto registrata al largo della costa. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 100 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso. L'articolo ...