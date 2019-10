La nazionale inglese di rugby è stata multata per avere superato la linea di metà campo

La favola di Tyrone Mings : da senzatetto alla nazionale inglese : Il calcio regala anche belle storie, una di queste è sicuramente quella di Tyrone Mings, calciatore inglese di origine barbadiana, difensore dell’Aston Villa, classe 1993. Adesso ha conquistato la Nazionale inglese ma il passato è stato veramente difficile. La madre si separa dal compagna e si ritrova con quattro bambini in un rifugio per senzatetto. “Non avevamo altro posto dove andare — ha raccontato al Telegraph — non ...