La mummia della ‘santona’ nascosta per 17 anni | “Poteva resuscitare”

Cuneo - mummia della santona in casa per anni : domani a processo marito e figli : Riprenderà domani in Corte d'Appello a Torino, a sei anni di distanza dal ritrovamento, il processo per Aldo e Alfio Pepino, padre e figlio di 81 e 42 anni, ed Elda Allinio, i familiari di Graziella Giraudo, la "santona" di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, trovata mummificata la notte del 27 ottobre 2013, all'interno dell'abitazione che la donna condivideva con Rosa Giraudo, il giorno dopo i funerali di quest'ultima. Secondo quanto ...