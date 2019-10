La modella Stella Manente invocò Hitler contro i gay | per i pm chi la insultò era

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Chi l’ha insultata non è perseguibile penalmente, avendo agito in risposta a un comportamento ingiusto: questa, in sintesi, la motivazione con cui la procura di Milano ha chiesto l’archiviazione della denunciaignoti per diffamazione, minaccia aggravata e molestie presentata dalla-influencerche, durante l’ultimo Gay Pride, lo scorso giugno a Milano, aveva invocatosul suo profilo Instagram, perché a causa del corteo - spiegava sui social - rischiava di perdere il treno.Subissata di proteste e insulti, la giovane si era scusata, ma poi aveva deciso di far denuncia. Denuncia per cui il pm di Milano Mauro Clerici ha chiesto l’archiviazione: “il comportamento della denunciante - si legge - costituisce palesemente un fatto ingiusto perché evocare ad alta vocenel corso di una manifestazione quale ...

