La famiglia Cucchi chiede che Trenta | La Russa e Nistri siano testimoni nel processo sul

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Due ex midella Difesa e sei generali dell’Arma potrebbero essere in aula nei prossimi mesi perché chiamati aare alsui depistaggi riguardo alla morte di Stefano. Nella lista testi presentata dall’avvocato Fabio Anselmo per il dibattimento che inizierà il 12 novembre, compaiono gli ex mie Lae il comandante generale dell’Arma, Giovanni. Tra i generali, Vittorio Tomasone, Leonardo Gallitelli, Tullio Del Sette, Biagio Abrate e Salvatore Luongo.Nella lista testi presentata questa mattina dall’avvocato Fabio Anselmo figurano inoltre i generali Vittorio Tomasone, Leonardo Gallitelli, Tullio Del Sette, Biagio Abrate e Salvatore Luongo.

