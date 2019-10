La compagnia Familie Floz al Teatro Sala Umberto dal 5 al 17 novembre

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Dal 5 al 172019 al, dopo il grande successo riscontrato nella passata stagione, torna a grande richiesta uno dei fenomeni teatrali più famosi al mondo: laberlineseFlöz che, insieme a Arena Berlin e Theaterhaus Stuttgart, presentano per la prima volta a Roma uno dei loro spettacoli di maggior successo:Delusio. Un ‘opera teatrale, una storia di successi, 640 repliche, 34 paesi, premi e menzioni, non ultima quella di essere la produzione più stellata del Fringe Festival di Edimburgo 2016, una produzione che annovera tra i suoi spettatori più affezionati anche il direttore artistico dellaAlessandro Longobardi che in Via della Mercede ha già accolto lalo scorso aprile 2019, segnando un successo di pubblico con un altro cavallo di battaglia di questa: Hotel Paradiso. LaFlöz cavalca la ...