La Bolivia è nel caos | sì al riconteggio dei voti per fermare le proteste

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Dopo l’incendio cileno, scontri violenti hanno segnato ieri la giornata a La Paz e Cochabamba, continuando la settimana dicontro i brogli che avrebbero caratterizzato le elezioni presidenziali dello scorso 20 ottobre. A urne appena chiuse, nelle maggiori cittàne erano state rinvenute cassette con materiale di voto e schede elettorali in appartamenti e addirittura in auto private. Inoltre, l’inspiegabile blocco del flusso dei risultati durato 24 ore per decisione del Tribunale Supremo Elettorale (TSE), un organismo a cui si accede per nomina governativa e non per concorso, quando era emersa la tendenza al ballottaggio, aveva scatenato l’accusa di frode da parte del candidato di Comunidad Ciudadana, uno schieramento di centro sinistra capeggiato dal giornalista ed ex presidente Carlos Mesa, che si era visto soffiare la possibilità di ...

