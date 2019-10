La Belle Époque di Nicolas Bedos | l’arte della malinconia – il trailer

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Se potesse tornare indietro e rivivere il giorno più bellopropria vita Victor non avrebbe dubbi. Vorrebbe tornare al 16 maggio del ’74 , ovvero al giorno in cui ha incontrato la donna più importantesua vita, Marianne (Fanny Ardant). Ladiè tutta in questa possibilità: uno sguardo nel passato intriso die incomunicabilità. Victor e Marianne sono sposati da molti anni e ormai la loro storia è palesemente in crisi. Lui è un disegnatore disoccupato mentre lei è una psicanalista di ferro. La situazione tra loro è ormai insostenibile e Marianne decide di mandarlo via da casa. Da questo momento parte effettivamente il film.Victor entra in contatto con un’agenzia di eventi in grado di far rivivere ai propri clienti un’epoca del passato e decide di sottoporsi a questa bizzarra esperienza. Il protagonista ritorna così al momento in cui ...

blanchaett : OH NO.... al cinema in cui vado proiettano anche la belle époque.... non so.... - giulsa92 : @xLucySullivan Erano nella belle epoque... quindi erano convinti di saperne piu grazie alle numerose invenzioni che… - jjohnnyseoft : Comunque qui ridiamo e scherziamo ma io il titanic l'ho portato come tema d'esame in terza media perché ce l'ho fic… -