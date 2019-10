La battaglia di Erika | studentessa caregiver | dimostra che nessuno è davvero solo contro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Borellini è unadella provincia di Modena che ha 25 anni e a febbraio 2019 consegue la laurea triennale in Ingegneria a Modena.è anche una, una persona che si prende cura ogni giorno di sua mamma Lorenza che nel 2013 è stata colpita da aneurisma cerebrale e ha bisogno di cure continue. Da quando ha 19 anni studia e si occupa di Lorenza. Ogni giorno. Di ogni settimana. Di ogni mese. Per sei anni.si laurea con un punteggio di 84 su 110 ed è pronta a iniziare la Magistrale, ma dall’Università di Modena le dicono no, non puoi, devi avere almeno 85 punti per poter continuare gli studi. Un punto. Davanti a questo rifiuto e nonostante le mille richieste, andate a vuoto, di considerare l’assenza di norme che tutelino gli studentilancia una petizione su Change.org, un appello a cui – in poche settimane – si uniscono ...

