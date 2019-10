La Barbuta | fiamme nella baraccopoli

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Roma – Intorno alle 8:30 stamattina è scoppiato un incendio presso laLa. Hanno preso fuoco alcuni rifiuti abbandonati nell’area tra il VII Municipio di Roma e il Comune di Ciampino. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti in via Giovanni Ciampini per domare le. Non c’è stato alcun ferito né intossicato dai fumi sprigionati. Non si registrano danni. Gli agenti del Commissariato Tuscolano si sono accertati dell’accaduto, e dalle prime ricostruzioni sembra che lesiano scoppiate per cause accidentali. L'articolo Laproviene da RomaDailyNews.

